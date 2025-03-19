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東元併購馬來西亞機電商NCL 攻東南亞資料中心商機

2025/03/19 16:23

東元今在馬來西亞首都吉隆坡與當地的機電工程公司NCL舉行併購簽約儀式。圖右為東元董事長利明献，左為NCL創辦人Dato'Ng Keng Hiong。（業者提供）東元今在馬來西亞首都吉隆坡與當地的機電工程公司NCL舉行併購簽約儀式。圖右為東元董事長利明献，左為NCL創辦人Dato'Ng Keng Hiong。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電大廠東元（1504）今日表示，今在馬來西亞首都吉隆坡與當地的機電工程公司NCL Energy Sdn Bhd（NCL），舉行併購簽約儀式，東元將成為NCL持股80%的最大股東，攜手進軍馬來西亞的資料中心（Data center）、新能源、與機電工程市場。

東元表示，該公司在本月14日召開董事會決議以不超過馬幣7千萬元（約新台幣5.2億元）併購NCL及其從事新能源的子公司NCL Green Sdn Bhd，預計於今年第二季完成交割。

東元近期持續透過併購布局新市場，董事長利明献表示，馬來西亞因政府推出一連串電力基礎建設與新能源政策，且憑藉著低廉電費、廣大土地、與鄰近新加坡的地利之便，吸引眾多資金投入數據中心的建置，已成為東南亞新增數據中心最多的國家。這起併購案符合東元聚焦發展東南亞市場的策略，也展現東元長期經營馬來西亞市場的決心與承諾。

東元也指出，旗下智慧能源事業群團隊，擁有在台灣、新加坡兩地為國際雲端大廠建置數據中心的豐富經驗，看準NCL不但是馬來西亞電力公司TNB的長久的策略性夥伴，可協助東元快速取得進入當地市場所需的機電工程執照與人力，並且無縫連結與馬國最大統包商Gamuda、Sunway等的業務關係，透過本次的併購，東元可望為國際雲端大廠客戶在馬來西亞提供完整的機電工程服務。

NCL創辦人Dato’Ng Keng Hiong則表示，很榮幸成為東元集團的一份子，NCL在馬來西亞從事機電與太陽能工程將近20年，近期與東元團隊合作取得兩項超大規模數據中心案，已建立良好的合作默契，本次投資案是東元對NCL經營團隊的肯定，未來NCL將有更大的資本與資源用以擴大團隊、爭取更多大型數據中心、太陽能電廠與機電工程項目。

馬來西亞已獲得Google、微軟（Microsoft）、亞馬遜網路服務（AWS）和甲骨文（Oracle）等科技巨頭的戰略性投資，預估未來５年可望吸引超過200億美元的國際資金在馬來西亞投資建置數據中心，成為東南亞的數據中心樞紐。

利明献表示，進軍馬來西亞的數據中心工程只是第一步，未來將延伸至太陽能電廠的建置、電池儲能系統、電動車充電樁、與機電設備銷售，擴大爭取市場商機，也符合東元電機計畫在未來2至3年內，將海外營收佔比提升至50%以上、鎖定東南亞高成長潛力市場的策略，逐步實現「成為全球電氣化、智能化、和綠色能源的核心發展驅動者」的公司願景。

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