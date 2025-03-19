宏致上半年雙位數成長 AI伺服器連接器擴大貢獻

宏致財務處副總經理李舒韵（左起）、發言人楊宗霖今天出席法說會，看好公司上半年業績雙位數成長。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕宏致（3605）高階伺服器內部連接器持續放大貢獻，今年業績比重可望逐季成長，管理層也從今年首季開始小量出貨外部高速傳輸線當中的應用交付控制器（ADC），並預期從下半年開始供應主動式銅線纜（ACC），伴隨著工業設備、筆電與消費性電子需求增加，管理層看好2025上半年整體營收年增雙位數百分比。

宏致財務處副總經理李舒韵今天在法說會表示，公司過去在伺服器領域主要是出貨傳統機種的內部連接器，2024上半年營收比重約為3%，去年下半開始陸續出貨AI伺服器所需的MCIO Gen5高速連接器，2024全年業績佔比達到5%，今年MCIO Gen6訂單可望逐季放大貢獻程度，並在雲端服務供應商的認證加持之下，增加原廠委託設計製造商（ODM）的採用率。

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宏致在AI伺服器領域的下一步鎖定外部高速傳輸線，持續進行台美聯合研發活動，發言人楊宗霖認為，得益於併購美國連接技術供應商創世紀，大幅提升集團對於美系品牌、雲端服務供應商的溝通與服務效率。宏致除了應用交付控制器規格升級，也將從下半年開始出貨800G主動式銅線纜，並持續努力克服主動式電纜（AEC）技術門檻，期望後續也能提供相關產品。

楊宗霖說，宏致AI伺服器佈局當中發展進度較慢的是內部高速線，相關專案從去年起至今仍處於開發階段，不過目標今年能夠打入兩家美系客戶供應體系，目標下半年小量出貨。

全年資本支出10億元 H1僅車用衰退

李舒韵提到，宏致規劃台灣下半年將持續因應強勁的AI伺服器專案需求擴產，越南也將從第4季開出新的連接器產能，以滿足部分客戶非台、非中的拉貨需求，東南亞營收貢獻今年約為10%致15%，預估明年成長5個百分點，而中國昆山、東莞、重慶產能則陸續整併至珠海廠區，以利精實管理。

以2025年上半年來看，宏致看好旗下工業設備產品受惠於不斷電系統需求增加、無人機及視訊監控設備導入產品項目增加，帶動業績年增30%；網通產品業績則在高速連接器帶動之下年增50%；筆電暨消費性電子產品將隨著Windows 11及AI PC需求上升，業績年增5%至10%；車用電子礙於市況仍然疲軟，市預估業績呈現下滑趨勢。

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