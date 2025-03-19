劉鏡清：台積電美國廠製程至少落後台灣3年

劉鏡清今赴立法院經濟委員會報告業務概況並備質詢。（記者吳欣恬翻攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台積電擴大對美投資，外界憂心恐造成技術外流、人才外移的疑慮，國發會主委劉鏡清強調，台積電美國廠製程至少會落後台灣3年，最新製程一定在台灣。

劉鏡清今赴立法院經濟委員會報告業務概況並備質詢，他表示，國發會與台積電本來就有溝通，他也和經濟部長郭智輝討論過此議題，台積電作法都是用台灣人才跟技術，所以最新製程一定在台灣，運作到順暢才會出去。

請繼續往下閱讀...

劉鏡清進一步說明，現在一個世代丟出去至少6個月才會完成，最快大約要耗時1年半到2年才會進入穩定期，接下來才會蓋工廠，又要耗時1年多，所以國外廠的製程至少會落後台灣3年。

至於人才是否外流，劉鏡清認為，美國也有限制工作許可證，沒辦法那麼多人過去。加上台灣現在的失業率是歷史新低的3.4%左右，多數人才一畢業就很容易找到工作，就業環境是非常好；他透露，反倒是政府之前去美國攬才，很多台灣人想回來台灣。

外傳台積電將聯手輝達（NVIDIA）、超微（AMD）和博通（Broadcom）成立合資公司來拯救英特爾（Intel）。對此，劉鏡清保證，台積電董事會從來沒有討論到這個議題，更強調「柴油跟汽油很難混在一起燒。」

劉鏡清強調，輝達在台灣設點也沒有因此變台灣輝達，也沒有洩漏輝達機密；同理，微軟、杜邦等外國公司在台灣這麼多年也沒有因此變成台灣公司。而台積電在中國設廠很久，也沒有出現機密外洩，要相信台積電有能力保護自己，也要支持台積電進軍全世界。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法