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把產檢假、產假薪資補助與育嬰津貼混為一談 洪申翰：是口誤

2025/03/19 16:14

勞動部長洪申翰日前說因為立法院刪凍預算，導致育嬰留停津貼會發不出來，引發爭議。（資料照）勞動部長洪申翰日前說因為立法院刪凍預算，導致育嬰留停津貼會發不出來，引發爭議。（資料照）

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團今日表示，勞動部長洪申翰日前說因為立法院刪凍預算，導致育嬰留停津貼會發不出來，今日在立法院衛環委員會備詢時被國民黨立委陳菁徽抓包，育嬰津貼一毛未刪、一毛未凍，部長才改口把產檢假、陪產檢假及陪產假薪資補助與育嬰津貼混為一談，承認之前媒體上發言是口誤，洪申翰現場成為立法院直播認證的造謠部長。

國民黨團指出，勞動部新聞稿表示，育嬰留職津貼，只有2成勞動部支出，6成就業保險基金支應。今年度「就業保險基金尚未審查」，所以一毛未刪、一毛未凍。勞動部保險司「獎補助費」更是完全没有刪減、凍結，根本不受影響。

國民黨團批評，勞動部長可以公然造謠被抓包，再硬拗口誤，連道歉都没有。勞動部手握近3000億預算，拿錢不做事，醫護荒勞動部不管，醫師因為巴氏量表被攻擊，政府還是没有反應。

國民黨團說，「有這樣的部長，勞工的權益誰來顧？當立委時要勞工放七天假，現在放不放七天假，變成內政部長的權限，好官我自為之，勞工權益與我何干。洪申翰完全忘記了現在他是勞動部長，不是民進黨不分區立委、網軍側翼？可嘆！可悲！部長公然造謠，不僅壞！更是爛！ 有這樣的部長伸張勞工權益，無法期待！」

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