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台積電赴美投資 國民黨團促明確規範先進製程留台規定

2025/03/19 15:53

民眾擔心台積電赴美投資以後，先進製程會離開台灣，將無法確保台灣的製程領先地位。（彭博）民眾擔心台積電赴美投資以後，先進製程會離開台灣，將無法確保台灣的製程領先地位。（彭博）

〔記者林欣漢／台北報導〕台積電擴大赴美投資，駐美代表俞大㵢指出，晶片最新技術將先在台灣生產，最終擴展到美國等其他地方。國民黨團書記長王鴻薇今日表示，大家擔心台積電赴美投資以後，先進製程會離開台灣，將無法確保台灣的製程領先地位，行政院、經濟部、國發會應該把相關規定明確化，要有一套可確保先進製程留在台灣的標準，避免大家產生懷疑。

台積電日前宣布擴大增加投資美國1千億美元，包含興建3座晶圓廠、2座先進封裝設施及研發中心，總投資金額來到1650億美元，但美國總統川普日前受訪又稱，台積電將投資2千億美元，引起討論。俞大㵢在接受「華爾街日報」專訪時表示，台積電最先進的晶片會先在台灣製造，一旦技術成熟，最終擴展到美國等其他地方。

王鴻薇表示，這件事情應該要由經濟部或國發會來說，怎麼會是由駐美代表來講，什麼樣的技術可以移到台灣以外的地區生產，本來就該有一套規則與標準程序。

王鴻薇指出，大家之前擔心，如果台灣半導體廠赴中設廠，會使得兩地的技術，在先進製程的進度上無法拉開，因此有一套「N－1」的規定，就是赴外生產的製程一定要比台灣落後一個世代，但是這個規定僅限於中國大陸地區。

王鴻薇表示，國民黨現在希望，台積電無論到美國或日本，都應該要有一套可以確保先進製程留在台灣的標準，國發會主委劉鏡清先前在立法院備詢時也認同這件事，認為「N－1」的規定不會只適用大陸地區。

王鴻薇強調，這次台積電赴美投資，大家擔心高階技術到其他地方生產，無法確保台灣的領先，這件事情應該是由經濟部、國發會、行政院把相關規定明確化，以避免大家產生懷疑，而不該由俞大㵢講一些似是而非的話。

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