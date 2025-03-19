台積電出走？ 劉鏡清：帶動供應鏈赴美 為產業帶來正向幫助

國發會主委劉鏡清今赴立法院經濟委員會報告業務概況並備質詢。（記者吳欣恬翻攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台積電擴大美國投資，日前遭國民黨指為是護國神山出走，恐引發國安問題。國發會主委劉鏡清今表示，台灣電子產業因為「立足台灣，放眼全球市場」才有今天的成果；而台積電赴美也能帶動供應鏈台廠赴美做更大的生意，對台灣產業是正向的幫助。

劉鏡清今赴立法院經濟委員會報告業務概況並備質詢，會前受訪時指出，台積電供應鏈到美國，這怎麼會是出走？他強調，過去那麼多產業，尤其是電子產業，能有今天的壯大，都是因為「立足台灣，放眼全球市場」，世界給我們這麼大的市場，讓我們創造這麼大的電子產業，進而影響整個全球供應鏈。

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他提到，這波我們也希望台灣廠商有機會到美國做更多生意，台積電赴美的供應鏈只有兩個可能，一是放給英特爾現有在美國的供應鏈來做，二是我們自己的供應鏈過去支持台積電，也同時可以去接觸英特爾或其他晶圓廠的供應鏈。

劉鏡清說，目前已有一些台灣的化學材料廠商已經進入了英特爾的供應鏈，因為在化學材料的領域，台灣業者的純度在台積電的要求下，已經達到世界最高品質，所以外國廠商也開始來買台灣這些材料。

因此，他認為台灣的材料和設備廠商很有機會成為下一波在供應鏈上面半導體裡面再更茁壯的兩個領域，這也是信賴五產業中，半導體韌性很重要的一環，也是政府積極輔導的重點，相信對台灣的產業能帶來非常正向的幫助。

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