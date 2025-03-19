台中23處公有市場設置太陽能屋頂 發電量近600萬度

台中市府規劃23處市場設置太陽能屋頂。（經發局提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市府投入3億元建置23處公有市場設置太陽能屋頂，容量達4910瓩，每年可減少2400公斤二氧化碳排放，去年實際發電量將近600萬度，相當於台中建國公有零售市場1年用電量，或約可每年供應1650個家庭用電需求（一個月以用電300度估算），且配合利潤共享機制，每年約有256萬元售電權利金繳納入庫。

經發局表示，23處公有市場已有22處完成設置併聯發電，1處於今年2月簽約，預計明（2026）年上半年完成建置，其中最具指標性案件為全台最大公有零售市場「台中建國市場」的太陽能屋頂，因屋頂為停車場，故採鋼構型停車棚架，達屋頂防水並提高建物耐用度，兼顧頂樓停車場的使用需求，已於前年3月6日正式併網送電，全年發電容量超過180萬度。

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經發局補充，多數公有市場為40年以上老舊建物，現況屋頂防水功能不佳，經發局透過引進太陽能廠商設置太陽能，一併要求廠商重新舖設屋頂防水層，並以太陽能板設計將雨水導流，減輕漏水情形，增加建物穩定性和耐用性，延長市場使用年限，太陽能廠商也提供屋頂防漏水20年保固，降低市府建物維護壓力。

經發局舉例，設置中的大益公有超市屋頂，即為積極解決漏水問題，大益超市3、4樓作為大益活動中心，由西區公所管理，提供市民打羽球、桌球、跆拳道等使用，因場地時常因大雨而漏水，造成民眾使用不便，將透過屋頂太陽能設置，解決漏水問題，提供民眾更好的使用環境。

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