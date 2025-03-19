藉臉書社團炒股獲利7千萬 股市名人李杰判刑6年10月

李杰創立臉書社團鼓吹會員買進、賣出操縱股價，短短1年間與2女友及另10共犯共獲利近7000萬元，桃園地院審結將他判處應執行有期徒刑6年10月，其餘共犯也分別判刑。（資料照，翻攝李杰臉書）

〔記者余瑞仁／桃園報導〕曾以筆名「月風」出版《學會K線賺3億》、《我在房市賺一億》的股市名人李杰，因有股票投資、房產理財經驗，在臉書創立社團「富豪居」，吸引8萬多名粉絲追蹤，2016年3月起與范姓、方姓2名女友及其友人共13人利用臉書、LINE社群鼓吹粉絲買進、賣出時間，操縱5家上市上櫃公司股價，不到1年時間，不法所得達近7000萬元，經桃園地檢署偵辦起訴集團13人；桃園地院近日審結依高買低賣證券罪，判處李應執行有期徒刑6年10月、范姓、方姓2女友各處6年徒刑，其餘10共犯各處6年至2年3月不等徒刑。

判決指出，現年39歲的李杰創立臉書社團「富豪居」後，與范姓及方姓女友，還有友人等共13人於2016年3月至隔年1月間，常聚會看盤、討論股票買賣，並鎖定5家股票上市上櫃公司，由李進一步在臉書社團或於LINE群組推薦股票，營造交易熱絡假像，集資買入股票、待股票炒高上漲再高價賣出。

請繼續往下閱讀...

為了掌控成員下單買賣時間，且便於結算損益，李還設立「公桶」制度，李男等13人各出資數十萬至數百萬元，共集資近2700萬元作為下單買賣股票資金，在李的推薦會員買股操作下，13人在5家上市上櫃公司共不法獲利達6963萬餘元。

桃園地院審理時，宋、簡、高、許姓及蘇姓共犯坦承犯行，法官審酌事證認為，李男炒作欣巴巴等5家公司，相關股價、交易量變化，分析期間確有明顯異常，並有數日連續買賣影響價格、相對成交量占各該公司股票各該日市場成交量的比率逾20％，明顯偏高，足認確有基於操縱股價的主觀犯意，而李設置公桶方便操作，並平衡各被告間損益，再由李杰主導高價買入、低價賣出、相對成交，並於社群網站張貼投資訊息，鼓吹會員跟進買賣等行為影響各公司股價，後續再高價出脫持股而不法獲利數千萬元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法