晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

高雄85大樓將有新飯店 業界傳是萬豪旗下傲途格精選酒店

2025/03/19 15:00

高雄85大樓因產權複雜，風光不再。（記者葛祐豪攝）高雄85大樓因產權複雜，風光不再。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕海霸王集團購入高雄85大樓飯店產權已5年多，從去年初起陸續拆除原本君鴻酒店內裝，外界好奇將引進哪家飯店？據了解是萬豪集團旗下傲途格精選酒店（Autograph Collection）。

1997年落成的高雄85大樓，當時曾是全台最高的大樓，後來因產權複雜，風光不再，尤其2019年7月大樓的君鴻酒店歇業後，許多樓層淪為蚊子館。

海霸王集團於2019年，以54.4億元標下85大樓原屬君鴻國際酒店的34及35樓、37至85樓樓層，但受疫情及點交等因素，遲無進展；直到去年初起，開始拆除原本君鴻酒店的內裝，近期包商將進場進行機電工程施工。

高市府表示，經詢問海霸王集團，目前已接洽國外星級酒店團隊著手設計及規劃，內部正持續進行拆除舊裝作業，預計2026年第2季開幕營運。

外界好奇85大樓將引進什麼飯店？飯店界近日傳出，答案是萬豪集團旗下傲途格精選酒店（Autograph Collection）。 萬豪國際集團旗下酒店及度假村共有5大分類，包括奢華、高級、臻選典藏、精選、長住，傲途格精選酒店屬於臻選典藏品牌，若消息屬實，這將是該酒店在台灣第二個據點。

台北福華飯店去年初已宣布攜手萬豪，預計2026年中改裝後更名為「台北福華大飯店，傲途格精選（The Howard Taipei, Autograph Collection）」，飯店內600間客房皆會根據傲途格精選國際規格，進行全面翻新。

海霸王集團接手後，去年初起開始拆除原本君鴻酒店的內裝，目前仍在進行中。（記者葛祐豪攝）海霸王集團接手後，去年初起開始拆除原本君鴻酒店的內裝，目前仍在進行中。（記者葛祐豪攝）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財