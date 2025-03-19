高雄85大樓將有新飯店 業界傳是萬豪旗下傲途格精選酒店

高雄85大樓因產權複雜，風光不再。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕海霸王集團購入高雄85大樓飯店產權已5年多，從去年初起陸續拆除原本君鴻酒店內裝，外界好奇將引進哪家飯店？據了解是萬豪集團旗下傲途格精選酒店（Autograph Collection）。

1997年落成的高雄85大樓，當時曾是全台最高的大樓，後來因產權複雜，風光不再，尤其2019年7月大樓的君鴻酒店歇業後，許多樓層淪為蚊子館。

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海霸王集團於2019年，以54.4億元標下85大樓原屬君鴻國際酒店的34及35樓、37至85樓樓層，但受疫情及點交等因素，遲無進展；直到去年初起，開始拆除原本君鴻酒店的內裝，近期包商將進場進行機電工程施工。

高市府表示，經詢問海霸王集團，目前已接洽國外星級酒店團隊著手設計及規劃，內部正持續進行拆除舊裝作業，預計2026年第2季開幕營運。

外界好奇85大樓將引進什麼飯店？飯店界近日傳出，答案是萬豪集團旗下傲途格精選酒店（Autograph Collection）。 萬豪國際集團旗下酒店及度假村共有5大分類，包括奢華、高級、臻選典藏、精選、長住，傲途格精選酒店屬於臻選典藏品牌，若消息屬實，這將是該酒店在台灣第二個據點。

台北福華飯店去年初已宣布攜手萬豪，預計2026年中改裝後更名為「台北福華大飯店，傲途格精選（The Howard Taipei, Autograph Collection）」，飯店內600間客房皆會根據傲途格精選國際規格，進行全面翻新。

海霸王集團接手後，去年初起開始拆除原本君鴻酒店的內裝，目前仍在進行中。（記者葛祐豪攝）

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