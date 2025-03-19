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台中市4至12月發行200億公債 預計利率約1.5％

2025/03/19 15:44

國民黨市議員陳政顯表示，台中市發行公債節省利息，可拿來做更多的事。（記者蘇金鳳攝）國民黨市議員陳政顯表示，台中市發行公債節省利息，可拿來做更多的事。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會今天進行臨時會大會，財政局提出2025年公債發行規劃案，預計將發行2年期的200億元公債，利用較低利率以新債還舊債方式，讓市府1年約可節省債務利息4千萬，雖遭民進黨及部分國民黨議員反對，市議會通過，預計4至12月發行公債，利率約1.5%。

至於發行對象有議員詢問是 否有針對一般民眾?游麗玲表示，依據中央銀行及高雄市政府發行對象，75%銀行業、20%是證券，其他是票券業，至於是否小額投資者也可購買，需再討論。

台中市議會2023年通過「台中市公債及台中市市庫券發行自治條例」、2024年五月制定「台中市公債及台中市市庫券標售作業要點」,完備發行公債之法源依據，並在今年度總預編列500萬元公債發行經理費，預計發行200億元公債，利率預計1.5%，預估一年約可節省債務利息4000萬元。

江肇國批外縣市發行公債是為了建設，但市府卻是為了節省利息，要求暫擱。（記者蘇金鳳攝）江肇國批外縣市發行公債是為了建設，但市府卻是為了節省利息，要求暫擱。（記者蘇金鳳攝）

但遭民進黨市議員蔡耀頡、李天生、張芬郁、陳俞融等多位市議員批評，台中市說要發行公債，要有五百萬處理費，發行對象說不清楚，要求財政局要說清楚才能通過。

陳俞融表示，盧秀燕不但大賣土地，歷年所得達851億，現在卻還要發行公債，已引發外界質疑，錢到底花在哪裡?要求市府要說清楚。

江肇國則表示，桃園、高雄市發行公債都是為建設，如高雄市府發行綠色債券，桃園市府透過永續發展債券來推動地方交通建設與社會住宅，但是台中市政府卻是為了還舊債、毫無特色，要求暫擱。而國民黨市議員張瀞分也表達反對，認為台中市財政穩定不必發行。

不過，國民黨市議員黃佳恬、劉士州及陳政顯都表示支持，陳政顯更詢問游麗玲發行公債是否有信心有人購買，游麗玲表示有信心。

陳政顯表示，政府公債銷售對象是財政部所管理的銀行業、保險業、票券業、證券業，本身在資產類有一些必須要存款保證勢必要買公債，台北高雄市都要發行公債，而台中市要發行200億公債，以台中市財政紀錄應該是有人要買，政府舉債要多元分散，債券也是分散的一部，此次發行公債可減少4千多萬利息，台中市可做很多事，照顧下一代，行有餘力可加碼發行，財政局開源方式，陳政顯表示支持。

大會最後還是宣佈通過，但是要求發行3個月後提出檢討報告。

財政局長游麗玲表示，抵費地及配餘地的標售是針對空地開發時向銀行所貸款的還款，而此公債的發行，是新債還舊債，降低原有市府債務利息，並不一樣。

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