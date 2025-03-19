童子賢倡「核綠共存」：核電每年可替台灣省N千億元

兼任總統府氣候變遷委員會副召集人的和碩董事長童子賢。（資料照）

〔記者陳政宇／台北報導〕能源議題備受討論，兼任總統府氣候變遷委員會副召集人的和碩董事長童子賢今（19日）列舉核電的5大優點，包括供電穩定、佔用土地小、不排碳、經濟實惠、以及能源韌性好，每年可替台灣省下N千億元；他衷心盼望，綠能與核能不要偏廢，兩者一起發展，達到「核綠共存」的方向。

立法院教育及文化委員會今召開「核子反應器設施管制法」修法公聽會，邀集立委和專家學者共議，童子賢因人在國外，故預錄影片參與。

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童子賢表示，為什麼核能對台灣重要，包含5大優點，一是供電穩定；二是占用土地非常小；三是不排碳；四是經濟實惠，價錢比天然氣、某些綠能便宜；五是能源韌性相當好，其持續性、永續性相當好，而天然氣的LNG船（液化天然氣載運船）若兩週不到就會斷供、亦即沒電。

童子賢說，不排碳發電方面有綠能、核能兩種選項，他個人衷心期望是，綠能與核能不要偏廢，兩者可一起發展；綠能是一種間歇性能源，目前台灣最主要發展的是太陽能和風力發電，太陽能有太陽就有電，沒有太陽就沒有電，而風也是一個看天吃飯的發電方式。

至於核能，童子賢認為，它非常穩定，燃料棒只要上線開始發電，可以連續18個月不停，且其曲線非常筆直、穩定，而穩定性對工業生產非常重要，讓台灣的產業發展、民生用電可得到穩定發展。

童子賢說，核二、三廠發電效率非常好、成本非常低，根據台電去年公布發電的購入成本，風力發電是6.59元、太陽能發電是4.87元，核能發電則是1.42元；若台灣一年用電3000億度，所要花費的額外支出很驚人，呼籲讓核電幫忙，每年可替台灣省下N千億元。

談及台灣產業，童子賢直言，電力即國力，先進晶片的製造、AI的運算，以及電動車的使用推廣，都需要用到很多電力。前總統蔡英文政府8年期間，確實非常努力發展太陽能和風力發電，但遇到的瓶頸是，台灣地狹人稠，沒有足夠的空間發展綠能；2024年數據顯示，太陽能加風力的整體發電約達8.1%、8.2%，但靠這些救不了地球暖化，也沒有能力提供台灣產業界所需要的綠能。

據此，童子賢強調，目前全世界統計，核能約為9.1%至9.5%，經過多年得到一個答案，讓核能、綠能加水力發電攜手合作，才有機會來挽救地球暖化的命運；他個人衷心期望，綠能與核能不要偏廢，兩者一起發展，不管是地熱發電或風力發電，新的不排碳能源每一度電都很重要，何妨讓核能來合作，這個方向就是「核綠共存」。

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