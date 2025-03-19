藍白聯手砍預算 勞動部9名承攬保全2月底提前離職

勞動部預算遭砍8000萬效應顯現，9名承攬保全2月底提前離職。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕立法院上會期藍白聯手大砍各部會預算，勞動部114年度預算被大刪8000萬元，效應已經顯現，勞動部長洪申翰今日在立院備詢時指出，因為預算遭砍，勞動部針對承攬人力已「遇缺不補」，且9位承攬保全3月1日起提前離職，若預算無法解凍，未來連水電費可能繳不出來。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日邀請勞動部部長列席報告業務概況，並備質詢。民進黨立委李坤成關注今年勞動部預算被砍刪的情形。

請繼續往下閱讀...

洪申翰表示，今年遭刪除了8000萬元、凍結則是18億元，最直接衝擊，是新手爸媽的「產檢及陪產檢假薪資補助」，預計到了下半年約8、9月之後，就發不出來了。

不僅如此，勞動力發展署的業務費遭刪除1000萬元，加上凍結金額，合計達5000萬元，另有一般行政項目刪了3576萬元，導致第一線屬於約聘雇的就服人員，面臨發不出薪水的窘境。

洪申翰表示，因為擔心未來薪資發放有困難，目前已開始遇缺不補，目前全國各地的承攬人力，人數逾200人，預估到了下半年，這些人力將有薪資無法足額發放的問題。

不僅如此，勞動部的保全、清潔，也屬於承攬人力，原本採取一年招標一次，工作期間至今年底，但因預算刪減，因此已提前要求９名承攬人力離職，工作時間至２月底，３月１日起離職。若預算無法解凍，還會有第二波，且水電費用都會有問題。

發展署代理署長陳世昌解釋，勞動部本部的技工工友薪資，也都是以一般行政費用支應，目前是先維持基本必要的基本工作，留住需要的人力，同時爭取預算解凍，以保障這些約僱員工薪資。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法