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「美國擺在第一位」？台灣科技業加速赴美 彭博點出背後原因

2025/03/19 15:12

在美國總統川普關稅施壓下，台積電增加美國投資千億美元，也迫使台灣其他科技業同行跟進加碼投資美國。（彭博資料照）在美國總統川普關稅施壓下，台積電增加美國投資千億美元，也迫使台灣其他科技業同行跟進加碼投資美國。（彭博資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕彭博報導，在美國總統川普關稅施壓下，台積電增加美國投資千億美元，也迫使台灣其他科技業同行跟進加碼投資美國。台灣企業是全球電子製造業的領導者，也成為將製造業轉移至美國的先驅。雖然這種產業轉移始於美國近年來實施的制裁和出口管制，但隨著川普威脅徵收更多關稅和貿易壁壘，這種遷移進一步加速中。

除台積電，鴻海集團也與蘋果合作，在德州增設AI伺服器組裝基地。鴻海是蘋果公司iPhone和輝達AI伺服器的製造商，它還計劃與客戶合作在美國幾個州擴大生產。知情人士透露，富士康已與美國官員就賓州和德州的額外投資進行了討論。

一些規模較小的台灣企業也紛紛效法。伺服器製造商緯穎科技上個月批准為其美國業務增加3億美元的資本，以擴大德州的業務。

廣達電腦已撥款2.3億美元在美國建造更多AI伺服器，並剛剛在納許維爾簽署工廠租約。仁寶電腦是美國伺服器工廠的競標者之一，該工廠的成本可能超過30億美元，並將為其員工團隊增加1500名美國員工。

報導指出，台灣電電公會現任理事長李詩欽表示：「我們過去沒有把美國放在最優先（first priority）。現在，我們需要把美國放在第一位（the first and foremost priority）」。

台灣系統電子（Sysgration）在美國的第一家工廠工作時面臨一系列挑戰。董事長李益仁（Mark Lee）表示，勞動成本高，繁瑣手續繁瑣，但他決定採取擴展舉措，以滿足重要客戶以及美國政府的要求。李表示，「美國懂得如何做銷售和行銷，但他們不知道如何做製造。」

系統電子是一家生產汽車電子和能源管理零件的公司，該公司研究在北美建立產能的幾個方案，以加強與汽車客戶的合作。

公司將目光瞄準了德州普萊諾。雖然他們找到一個很有吸引力的設施，但花了12個月的時間來獲得污水系統的審批，從而推遲了裝修和設備的安裝。李益仁說：在台灣、中國或東南亞，最多需要兩個月的時間。為了因應更高的勞動成本，他轉向機器人，系統電子以3000萬美元建造了四條自動化生產線，每條生產線只需要4名工人，而不是20或30名。

李益仁看到了德州的進步，公司第一家工廠將於今年稍後投入營運，正計劃在那裡進行第二筆投資。

台達電也在普萊諾擴張業務。這家全球最大的電源系統製造商將建造一座佔地150萬平方英尺的工廠，這是該市最大的製造業投資。

台商湧入美國投資導致台灣內部有些不安。台灣在科技供應鏈中的關鍵地位感到自豪，擔心如果太多工廠轉移到國外，就會失去優勢。如果中國試圖控制台灣，台灣生產世界上最先進半導體的能力也被視為一種保護。

在台積電宣布與川普達成1000億美元交易後，台灣總統賴清德與台積電董事長魏哲家舉行臨時新聞發布會，以緩解人們對該投資的擔憂。

川普的政策充滿爭議，由於關稅和其他措施的影響存在不確定性，股市和消費者信心大幅下跌，但科技公司已開始加強布局。自川普第二次上任以來，從蘋果到Meta Platforms Inc.以及軟銀集團等公司也已承諾投入超過1兆美元的重大投資。

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