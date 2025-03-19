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台積電投資美國 商業發展研究院許添財：台灣人必須成為世界公民

2025/03/19 14:17

對於台積電擴大投資美國，商業發展研究院董事長許添財認為。台灣人必須成為世界公民。（記者洪瑞琴攝）對於台積電擴大投資美國，商業發展研究院董事長許添財認為。台灣人必須成為世界公民。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台積電擴大投資美國，引發各界討論。前台南市長、現任商業發展研究院董事長許添財發文認為，時代大轉變，尤其世界經濟轉型大競賽，人才培育與人才需求競賽更是大趨勢大風潮，台積電已經成為世界的台積電，台灣人必須成為世界公民。

許添財指出，台積電董事長魏哲家回母校耶魯大學演講，就公開承認台積電投資美國，主要原因並非受到什麼壓力，而是知道要有一流及充分來源的世界一流人才就必須到美國。

許添財表示，菁英主義的美國，高端的人才與科技競爭激烈，有志成為人才的年輕學子，不論本國人或留學生，沒有說是為應付考試才用功讀書。許添財也舉例，哈佛大學招生祭出家庭所得20萬美元以下的子弟免學費入學，可見人才培育的重要性。

許添財表示，台灣是人才輸出國家，技術回流深根台灣，要走入民主，唯靠愛土愛鄉的子民自我覺悟，自立自強，走向世界，連結國際，「立足台灣，勇於面對挑戰，團結內部，紮根本土」，投資教育與建設，正是台灣要更努力之處。

許添財表示，台積電已經成為世界的台積電，台灣人必須成為世界公民。台灣人才是要進軍世界，不只是滿足台灣之需；教育更是人民主權，不只是政府行政權。

許添財並提出「以台灣看世界」主體觀點，誠如台積電董事長魏哲家所言，台灣已經無法提供足夠人才，台積電必須到美國投資原因值得深思。台灣人為自己能夠享民主自由與富裕快樂生活，不能不守護台灣，但更需要世界。「台灣人沒有台灣就無法走入世界。台灣是根是本，世界是枝是葉，沒有台灣的台灣人會根腐枝枯葉落」。

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