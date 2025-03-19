日本人來台灣留學變多 都因台積電緣故？

根據台灣教育部統計，2023年大專校院外國留學生人數為11萬6038人，其中日本留學生為8427人，比前一年增加了15.1%。示意畫面，圖為台大椰林大道。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本人海外留學的主流選擇，主要是美國、加拿大、澳洲等英語系國家，但最近幾年，台灣作為日本學生海外留學目的地的關注度正在上升，治安良好和高CP值等因素是最常被提及的原因，而台灣多所大學和半導體產業有著緊密聯繫，也成為背後巨大優勢之一。

日本留學教育諮詢公司「留學Sommelier」（留学ソムリエ）社長大川彰一在日本《東洋經濟》上撰文分析，指出根據台灣教育部統計，2023年大專校院外國留學生人數為11萬6038人，其中日本留學生為8427人，比前一年增加了15.1%，在台灣的外國留學生比例中排名第4，僅次於越南、印尼和馬來西亞，占總人數的7.3%。

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從留學類型來看，以取得學位為目的的大學留學占比最高，達31.9%，其次是大學附屬的華語中心，占31.3%，顯示台灣的留學主要以大學學位為主。並且近年來，選擇理工、半導體產業相關學科的學生比例也逐漸增加。

台積電（TSMC）今年起就在雲林科技大學設立「日本人課程」，透過免學費、補助生活費來積極吸引人才。台灣政府也計劃在2030年前將留學生人數從目前的約11萬增至32萬，正積極推動接納包括日本在內的優秀海外學生。為此，台灣正擴充獎學金制度並增加英語授課課程。

報導介紹了台灣師範大學（NTNU）、實踐大學（SCU）和台灣大學（NTU）吸引國際留學生的策略，如提供實習機會、英語授課、學費減免等。大川彰一實際採訪後，感受到台灣的大學與產業界的緊密連結，以及對畢業後職涯發展的重視，特別是在半導體與資訊科技領域，打造出能夠提供實務學習機會的環境。

他認為，對日本留學生而言，到台灣留學有著相對低廉的學費，以及完善的獎學金制度，再加上進入台灣企業與國際企業的機會豐富，對於希望以全球視角規劃職涯的學生來說，台灣的大學將成為重要選擇之一。

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