輝達GTC後下挫逾3％！外媒曝「2大原因」華爾街不買單

輝達（NVIDIA）「GTC 2025」技術大會本周登場。（資料照，法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）「GTC 2025」技術大會本周登場，執行長黃仁勳在台灣時間今（19）日凌晨發表長達2個多小時演說，發表多項新品及AI願景。然而，但華爾街反應冷淡，輝達股價走跌終場下跌3.43%，收在115.43美元，外媒《MarketWatch》撰文分析，華爾街反應平淡可能跟2大原因有關。

《MarketWatch》報導，輝達分享了未來產品的詳細路線圖，以及描繪了將更多地參與機器人和自動駕駛的願景，輝達無疑仍然擁有豐富的資源與強大的技術，但是或許有兩大原因讓華爾街反應平淡。一是輝達提到的許多重大機會無法在短期內轉化為主要收入來源，二是演講內容並未超出市場預期。

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Lopez Research創辦人、分析師羅培茲（Maribel Lopez）表示，黃仁勳所說的內容是「老調重彈」，基本上都是之前就知道的。

此外，她告訴MarketWatch，人們希望GTC大會上能「變出一隻神奇的兔子」，提供新的收入來源。然而，黃仁勳所說的機器人和量子運算等領域，都需要長時間才能帶來回報。

羅培茲解釋，量子運算仍然不會是任何人的短期營收來源，雖然機器人是個比較主流的領域，但看起來不是主要的短期銷售動力，其規模也不會像NVIDIA核心晶片業務那麼快。

另一名分析師柯蒂斯（Blayne Curtis）補充說，輝達在軟硬體及垂直市場的規模與實力仍然堅強，但他原本期待的是黃仁勳提供更多證據來表明輝達具備擴大整體可服務市場（TAM）的潛力，並展現在總體持有成本（TCO）上的優勢。

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