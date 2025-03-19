今是最後買進日！18檔股東會紀念品一次看 應援毛巾、超商商品卡最熱門

股東會旺季到，股東會紀念品的小確幸也跟著來報到。（示意圖，資料照）
林浥樺／核稿編輯
〔財經頻道／綜合報導〕股東會旺季到，股東會紀念品的小確幸也跟著來報到。今（19日）是18檔股東會紀念品的最後買進日，包括Taiwan GO應援毛巾、商品券、隨身碟、公益砧板等，想領紀念品的投資人們要把握時間！
18檔公司及股東會紀念品，分別如下。
|股票代號
|公司名稱
|最後買進日
|股東會紀念品
|1416
|廣豐
|3月19日
|毛巾
|1417
|嘉裕
|3月19日
|機能襪
|1563
|巧新
|3月19日
|7-11 商品卡50元
|2342
|茂矽
|3月19日
|清潔用品
|2489
|瑞軒
|3月19日
|充電式磁吸感應燈
|2547
|日勝生
|3月19日
|美容刷
|3027
|盛達
|3月19日
|公益砧板
|3338
|泰碩
|3月19日
|全家禮物卡50元
|3593
|力銘
|3月19日
|7-11 50元商品卡
|4939
|亞電
|3月19日
|全家35元禮物卡
|5202
|力新
|3月19日
|常健順暢益生菌
|5328
|華容
|3月19日
|充電式磁吸感應燈
|6015
|宏遠證
|3月19日
|抽屜式快充數據收納組
|6618
|永虹先進
|3月19日
|超商 50元商品卡
|8227
|巨有科技
|3月19日
|7-11 50元商品卡
|8271
|宇瞻
|3月19日
|隨身碟
|8487
|愛爾達-創
|3月19日
|Taiwan GO應援毛巾
|9935
|慶豐富
|3月19日
|全家商品券
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