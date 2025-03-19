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今是最後買進日！18檔股東會紀念品一次看 應援毛巾、超商商品卡最熱門

2025/03/19 13:12

股東會旺季到，股東會紀念品的小確幸也跟著來報到。（示意圖，資料照）股東會旺季到，股東會紀念品的小確幸也跟著來報到。（示意圖，資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕股東會旺季到，股東會紀念品的小確幸也跟著來報到。今（19日）是18檔股東會紀念品的最後買進日，包括Taiwan GO應援毛巾、商品券、隨身碟、公益砧板等，想領紀念品的投資人們要把握時間！

18檔公司及股東會紀念品，分別如下。

股票代號 公司名稱 最後買進日 股東會紀念品
1416 廣豐 3月19日 毛巾
1417 嘉裕 3月19日 機能襪 
1563 巧新 3月19日 7-11 商品卡50元 
2342 茂矽 3月19日 清潔用品 
2489 瑞軒 3月19日 充電式磁吸感應燈 
2547 日勝生 3月19日 美容刷 
3027 盛達 3月19日 公益砧板 
3338 泰碩 3月19日 全家禮物卡50元 
3593 力銘 3月19日 7-11 50元商品卡 
4939 亞電 3月19日 全家35元禮物卡 
5202 力新 3月19日 常健順暢益生菌
5328 華容 3月19日 充電式磁吸感應燈 
6015 宏遠證 3月19日 抽屜式快充數據收納組
6618 永虹先進 3月19日 超商 50元商品卡 
8227 巨有科技 3月19日 7-11 50元商品卡 
8271 宇瞻 3月19日 隨身碟 
8487 愛爾達-創 3月19日 Taiwan GO應援毛巾 
9935 慶豐富 3月19日 全家商品券 

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