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遭指砸千億併群益金鼎？中信金發布重大訊息這麼說

2025/03/19 12:49

遭指砸千億併群益金鼎？中信金發布重大訊息。（業者提供）遭指砸千億併群益金鼎？中信金發布重大訊息。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕金融業併購市場火熱，今日又傳出中信金（2891）有意併購群益金鼎集團、統一證券，甚至直指中信金將砸千億元併購。對此，中信金上午發布重訊，重申「本公司不予評論」。

中信金上午發布重訊指出，針對市場傳言「中信金併購瞄準群益、統一證，出價上看千億元」，中信金依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨「併購資訊揭露自律規範」規定，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，相關訊息應於董事會決議後對外公告．對於外界傳聞，「本公司不予評論」。

中信金昨日甫舉行法人說明會，金控總經理高麗雪針對併購議題，強調針對各個子公司的發展，除了聚焦在自身營運成長外，還有非自發性成長，但媒體追問，非自發性成長是否已有特定對象？高麗雪表示，併購可大可小，要看看是否有適合的機會，但實際是否有進度「不予評論」。

近年金融併購案頻傳，中信金為快速壯大金控版圖「無役不與」，包括去年的惡意併購新光金，也曾參與京城銀出價，近期的保德信投信出售也有參與，卻也無法成功搶親。

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