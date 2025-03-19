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心誠鎂醫用霧化器 正式出貨美國市場

2025/03/19 12:23

心誠鎂醫用霧化器首度進軍美國市場。圖左為心誠鎂董事長鄭傑升、圖右為營運長蔡文裕。（心誠鎂提供） 心誠鎂醫用霧化器首度進軍美國市場。圖左為心誠鎂董事長鄭傑升、圖右為營運長蔡文裕。（心誠鎂提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃醫材廠心誠鎂（6934）今日宣布，旗下醫用霧化器產品Pulmogine®已成功出貨至美國市場．正式展開在美國銷售後，將搭配由羅氏集團（Roche Group）旗下的美國基因泰克公司（Genentech）所開發生物製劑dornase alfa（Pulmozyme®）於囊性纖維化病患治療。

Pulmogine®是心誠鎂所開發的第一款攜帶型連續式醫用霧化器，dornase alfa則是目前全球市場上唯一核准的吸入性生物製劑，治療時病患能以正常呼吸方式，將3-5微米尺寸dornase alfa氣霧吸入，降低肺部氣道中痰液的黏度，讓囊性纖維化病人能順利的將痰液排出，減少氣道感染的風險．此項複合式產品已於2024年2月獲得US FDA核准上市。

心誠鎂已與美國當地合作夥伴建立合作關係，將共同推廣Pulmogine®；同時將持續投入資源，擴大在美國市場的銷售並提供完善的售後服務。

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