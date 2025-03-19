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炒作力肯、新華泰富股票 股市炒手300萬交保

2025/03/19 12:18

股市炒手李明朗今凌晨以300萬交保。圖為台北地檢署。（資料照） 股市炒手李明朗今凌晨以300萬交保。圖為台北地檢署。（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕股市炒手李明朗與女友洪秀惠，去年涉嫌以連續高買、低賣、相對成交等手法，炒作上櫃公司「力肯」、「新華泰富」2檔股票，獲利數千萬元，台北地檢署昨日指揮調查局北機站兵分15路發動搜索，並約談李明朗、洪秀惠等14人到案，今凌晨依違反證券交易法諭令李明朗300萬元交保、洪秀惠交保200萬元，其他4名同案被告20萬元至50萬元不等金額交保。

檢調調查，李明朗、洪秀惠等人涉於去年1月至4月、7月至10月透過親友人頭戶，以連續高買、低賣、相對成交等手法炒作，製造股票交易熱絡假象，吸引投資人進場抬轎，分別炒作力肯、新華泰富2檔上櫃股價；檢調昨發動搜索，訊後依違反證交法操縱股價罪，諭令李明朗、洪秀惠等人交保。

不僅如此，李、洪等人另於在2017年間涉炒作「大立高分子工業公司」、「邁達康網路事業公司」及「三洋紡織纖維公司」股價；高雄地檢署2021年指揮台北市、高雄市調查處等單位發動搜索，訊後一度聲押洪、李2人，法院認為2人雖犯嫌重大，但無羈押之必要，裁定各100萬元交保。

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