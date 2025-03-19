動用「港版國安法」力阻 ? 中媒曝 : 李嘉誠賣港口的底氣原來藏在「這裡」

香港兩任特首發聲回應李嘉誠賣港口交易案。（彭博社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕香港首富李嘉誠旗下的長江和記實業出售包括巴拿馬運河兩大港口在內的數十座港口業務給美企貝萊德集團等買家，該事件餘波盪漾。市場傳出，李嘉誠遭北京官媒兩度痛斥「喪權辱國」，正被中國國家市場監督管理總局調查，市場正關注，香港政府是否會動用「港版國安法」力阻該交易。

據報導，香港特首李家超昨（18日）表態，此交易案引起相當多的議論，反映出社會對此事的關切「值得重視」，任何交易必須符合法律法規要求，港府也會「依法依規」處理相關交易，但未正面回應是否動用《香港國安法》。

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就在李家超回應「李嘉誠賣港口」事件後，長和 （0001.HK）昨股價出現跳水，市值一度蒸發78億港幣（約新台幣331億元）。

而香港前特首全國政協副主席梁振英也在社交媒體上以「商人有沒有祖國」為題發文，直指部分香港商人以為一切「在商言商」、誤信「商人無祖國」，並以當年香港受英國​​管治期間被要求對英國經濟的支持和貢獻為由，暗批「中國商人應該做符合中國利益的事情」。

中國財經媒體表示，市場盛傳李嘉誠沒和「上面」打招呼，直到與美方達成了協議，才以「通知」的形式告知，打了所有人一個措手不及，底氣的秘密就藏在「長江和記」的財報裡。

截至2024年6月，長江和記50%的收入來自歐洲地區，香港和中國僅佔7%和5%，這與2015年當時的「跑路風波」不同，因為那時李嘉誠還有一半的資產在中國，當時對於市場傳言他反覆強調，長和系撤資中國是個大笑話，但面對這次的風波與論，李嘉誠僅微笑面對。

中國財經媒體指出，李嘉誠用十年的時間套走480億元人民幣（約新台幣2192億元），現今在中國生意僅剩下5%，除了公司總部還在香港，其他能搬的基本都搬走了，這可能就是李嘉誠敢於「先斬後奏」賣港口的原因。

《彭博》報導，中國當局已開始調查長江和記出售其海外港口業務的交易，包括中國國家市場監督管理總局（SAMR）在內的多個中國機構，已接到高層領導指示，要求審查這筆交易是否存在潛在的安全風險，或違反反壟斷規定。

知情人士表示，北京不滿長江和記在美國施壓下，而出售巴拿馬港口業務。不過，由於長江和記出售的港口都位於中國和香港境外，目前尚不清楚中國能採取哪些手段來阻止這筆交易。

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