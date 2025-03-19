看壞景氣！近5成受訪者認為：2年內不適合買房

根據中信房屋發布第一季的宅指數調查，高達49.9%受訪者認為2年內都不適合買房。（中信房屋提供）

〔記者徐義平／台北報導〕近半數受訪者認為未來兩年都不適合買房。房仲業者發步最新房市景氣動向調查，逾5成受訪者認為，受美國總統川普的關稅政策衝擊，第二季景氣會更差，因此，有49.8%的受訪者認為2年內都不是適合買房的時機。

根據中信房屋發布第一季的宅指數調查，約20.5%受訪者認為這半年是適合買房的時機，不過，認為1年後才是購屋時機，甚至兩年內都不適合買房的比率則更高，分別約29.8%、49.8%。

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中信房屋研展室副理莊思敏指出，今年台灣經濟成長力道減弱，通膨壓力又逐漸浮現，多重因素讓房市充滿未知，再加上房市政策仍有再度出手抑制機率，因此，多數受訪者對於購屋時機看得相對保守。

至於，近期引發關注的「護國神山」台積電要去美國投資議題，不少房市業者分析，看壞過去買氣旺盛，甚至房價快速飆漲的「台積宅」。

根據宅指數調查，僅10.4%受訪者認為「台積宅」會出現房價下跌，反而持平、看漲比率則均超過3成。

僅1成看跌「台積宅」

莊思敏認為，台積電已實際設廠並投入營運的地區，由於已出現就業人口紅利與帶動經濟效益，房市表現仍具備長期支撐力。但那些僅憑設廠議題炒作、房價已大幅飆升的區域，若未來台積電的進駐計劃出現變數，區域房市恐將面臨衝擊，房價是否下修則需持續觀察。

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