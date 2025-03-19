聽黃仁勳演講AI超有感 陳其邁：改善生活、轉型產業

高雄市長陳其邁參加NVIDIA GTC大會，與華碩董事長施崇棠同坐VIP區。（高市府提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕輝達共同創辦人兼執行長黃仁勳演講，讓高雄市長陳其邁超有感，了解AI未來發展趨勢與應用裡面，歸結到最後都是怎樣用這些技術來改善工廠製程、或改善人類生活，相關應用未來一定會更加普遍。

陳其邁舉高雄燈塔計畫為例，就有利用到Cosmos的情境，嘗試用生成式AI來合成各種資料，做不同情境的模擬，讓整個城市情境模擬能夠更接近真實狀況。

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他舉洪水防災訓練、道路路況排除為例，有時也會有一些非常極端且少見的情況，在真實世界這些資料比較少，所以怎樣利用Gen AI來生成合成新的資料，然後再用AI做訓練，讓整個更符合真實的情境。

他注意到黃仁勳演講多次提到機器人的發展，將隨著整體算力提升，或是NVIDIA開發的共用平台的技術等，讓實現的速度成長更加迅速。

陳其邁指出，以高雄為例，不僅說在建立城市級主權AI中，一方面重要的是在於整個城市的治理，像水災、交通，或者是救護等，其他當然更重要在於說怎麼樣能夠協助企業，不管是大型國營企業，一起合作帶動中小企業，加速產業轉型。

他同時提到，這趟美國行，最主要是昨天跟NVIDIA高層，包括研發及主權AI等負責的高層座談，希望能加速落實高雄市建立城市級的主權AI平台，當然也討論了更廣泛的一些應用，來強化城市治理能力。

陳其邁認為，如果高雄經驗能夠成功，相對在台灣其他城市或是東南亞、東北亞等城市，也有非常大的機會可以試行，這對於落實智慧城市的治理來講非常非常重要，過去各縣市政府做AI的應用常常各局處各做各的，用Gen AI、主權式AI的整合平台，高雄在臺灣來說會是第一個。

NVIDIA GTC大會於美國時間3月18日於美國舊金山聖荷西舉行。（高市府提供）

陳其邁市長於NVIDIA GTC大會後，接受國內媒體採訪。（高市府提供）

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