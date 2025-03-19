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黃仁勳喊AI超級盃來了！演講背板驚見台積電Logo大有來頭

2025/03/19 12:16

輝達（NVIDIA）年度GTC大會於台灣時間19日凌晨登場，台積電（2330）Logo就在黃仁勳身後的醒目位置。（法新社）輝達（NVIDIA）年度GTC大會於台灣時間19日凌晨登場，台積電（2330）Logo就在黃仁勳身後的醒目位置。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）年度GTC大會於台灣時間19日凌晨登場，黃仁勳每次演講時，其背板都會受到極大關注，此次他也秀出供應鏈夥伴及客戶的LOGO，其中台積電（2330）Logo就在黃仁勳身後的醒目位置，而這次台積電被列入特別贊助商（ALaCarte）名單。

綜合媒體報導，黃仁勳的演講背板超過130家供應鏈夥伴與客戶，有多家台廠上榜，而台積電的LOGO就在與黃仁勳同高的明顯位置，這次台積電被列入特別贊助商（ALaCarte）名單。

據悉，其他台廠另包括鴻海（2317）、廣達（2382）旗下的雲達（QCT）、華碩（2357）及台達電（2308），都被列為次高等級的「鑽石級」贊助商；列為「白金級」贊助商的台廠則有技嘉（2376）、微星（2377）；「金級」則有英業達（2356）、光寶科（2301）、和碩（4938）；「銀級」包括聯發科（2454）、神達（3706）、趨勢科技、仁寶（2324）等。

黃仁勳高呼今年將是AI產業的超級盃，他強調，AI正在全面顛覆各行各業，並強調他對AI產業的高度信心。

黃仁勳在此次演講中，公開Blackwell架構AI晶片升級版Blackwell Ultra預計今年下半年推出，還公布計畫在2026年上市的新1代AI晶片架構平台Vera Rubin。

黃仁勳進一步透露，美國4大雲端龍頭（亞馬遜、微軟、Google、Meta），今年迄今，已購買360萬個Blackwell晶片，比去年購買130萬個Hopper架構晶片還要多，顯示出對Blackwell晶片的高度信心。

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