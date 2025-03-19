焦點股》茂綸：搭輝達GTC利多 股價飆漲

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳18日在GTC年度盛會上演講。（法新社）

〔記者洪友芳／新竹報導〕IC通路廠商茂綸（6227）受惠輝達（NVIDIA）的GTC年度盛會題材，今股價以131元開盤，盤中最高達134元，較昨上漲6.5元，漲幅達5%，創下新高價，自3月7日的81.1元低點起漲，累計漲幅達65%。截至10點32分，股價回落到127.5元平盤價，成交量1.57萬張。

茂綸是NVIDIA代理商之一，產品包括企業級GPU 、NVIDIA DGX server等，今年首度在輝達的GTC參展，展示即時環境生成服務AI Try Now、應用於AI瑕疵檢測的Epson機械手臂等。

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茂綸去年營收123億元，年減8.8%，為近4年新低，但受惠產品組合，毛利率10.5%，較上一年的9.65%為佳，稅後盈餘4.9億元，年增54%，創歷年獲利次高，每股稅後盈餘6.55元。今年1、2月累計營收為22.93億元，年增37.3%。

從籌碼面看，外資昨買超茂綸881張，為連五買，本月以來，累計買超2398張，持股比提高為9.8%；投信持續零買超，自營商累計買超307張。近期茂綸的券資比也顯著提高，同時，主力近兩個交易日共賣超855張，投資人慎防利多回檔的風險。

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