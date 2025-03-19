李嘉誠賣港口 ? 港媒曝北京在南美有備胎

中國在秘魯興建的錢凱港，希望創造全新的貿易路徑，完全繞過北美。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕正當市場認為，香港首富李嘉誠將手裡43個港口一起打包賣給美商貝萊德集團，恐將牽動全球海運通道之際，並影響了北京「一帶一路」的布局。港媒指出，此交易案對中國的確有影響，但北京對於美洲國家的貿易，早已準備了「備胎」。

港媒指出，中國透過巴拿馬港口的貿易交易，主要美國東海岸及北美幾個國家，南美貿易主要走好望角。雖然巴拿馬港口被美商買走，但祕魯的錢凱港（Chancay）可化解北京在美洲的貿易險境。

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據了解，在全球海運貿易通道中，有幾個地方是非常重要的關鍵節點，包括巴拿馬運河、蘇伊士運河及馬六甲海峽。而李嘉誠一次性打包出售的港口、碼頭雖然很多，但是具有核心戰略意義的港口卻只有4個，包括荷蘭鹿特丹港、埃及亞歷山大港，以及巴拿馬的2個港口。

盤點李嘉誠出售的全球23個國家的43個港口及199個泊位。亞洲有10個，分別是泰國1個、緬甸1個、越南1個、馬來西亞1個、南韓2個、巴基斯坦2個、印尼2個。中東和非洲有9個，包括伊拉克1個、阿曼1個、阿聯2個、沙烏地阿拉伯2個、埃及3個。

歐洲有9個，分別是德國1個、比利時1個、波蘭1個、瑞典1個、西班牙1個、荷蘭2個、英國2個。美洲有5個，其中墨西哥2個、巴哈馬1個、巴拿馬2個。

在此筆交易案中，位於巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港及克里斯托瓦爾港共承擔全球6%的貿易量。中國對美國東海岸約有30%的貿易量，是透過這裡運輸，因此具有戰略地位。

但數據顯示，美國是巴拿馬運河的最大用戶，美國商品出口和進口貨櫃總量約佔巴拿馬運河運輸量的73%。每年美國40%的貨櫃運輸量通過巴拿馬運河，每年運輸的貨物總額高達2700億美元。至於中國僅佔11%。

《BBC》指出，中國透過佈局祕魯錢凱港到兩洋鐵路，在美國拉美後院擴張，希望創造全新的貿易路徑，完全繞過北美。

港媒指出，錢凱港在建置完成前，包括中國在內的亞洲等地發往南美的大宗貨物，需要在墨西哥、巴拿馬等地停靠中轉，產品分裝後才能運送到秘魯等國，貨運成本比較高、時間也長，反之，南美多國向中國出口大宗貨物，也大多需要先向北繞行巴拿馬運河。

但錢凱港在今年正式投入營運，美國墨西哥太平洋航運地位將受挑戰。來自亞洲的大型貨輪或是船舶，不必像以往一樣，必須先停靠美國或墨西哥的港口，再分散到中小型貨輪轉運至中美洲和南美洲。

亞洲的航運貨物可以直達秘魯，再從錢凱港分流往北到中美洲，以及鄰近的玻利維亞、厄瓜多、哥倫比亞等南美國家。

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