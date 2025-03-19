泥沼中苦苦掙扎 三星CEO：將尋求重大交易

三星執行長韓宗熙（Han Jong-hee）。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓科技大廠三星電子（Samsung Electronics）由於未能搭上全球掀起的AI（人工智慧）熱潮，成為去年表現最差的科技股之一，在面臨股東嚴厲質問之際，三星週三（19日）表示，公司正考慮進行重大交易，以推動成長。

《路透》報導，由於在先進記憶體晶片和晶圓代工領域皆落後於競爭對手，三星過去幾季以來一直受到獲利疲軟和股價下跌的困擾。投資人在今（19）日舉行的股東會上嚴厲批評三星的表現不佳，並呼籲高層採取措施提振股價。

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三星執行長韓宗熙（Han Jong-hee）在會中表示，自己對於近期股價表現未能達到大家的預期表示誠摯的歉意。韓宗熙坦言，過去1年三星未能充分應對快速發展的AI晶片市場。韓宗熙提到，三星去年向高階主管推出了以股票為基礎的績效制度，目前正考慮將這項計劃擴大到一般員工，作為審查股價的努力之一。

三星今（19）日以平盤開出，隨後股價走高，早盤一度漲逾2.7％，截至台灣時間上午11點（首爾時間中午12點），三星漲2.34％。

在內部會議上，三星也坦言公司已失去競爭優勢，尤其是半導體領域，在高頻寬記憶體（HBM）晶片方面落後於SK海力士（SK Hynix），而輝達（NVIDIA）等公司正依賴這些晶片來提供AI圖形處理器（GPU）。

《路透》看到三星會長李在鎔（Jay Y. Lee）在一次內部高層會議上發言的紀錄寫道，三星所有的業務技術優勢都受到了損害，很難看到有人在推動重大的創新或是應對新挑戰，人們只是努力維持現狀，而沒有做出改變。

韓宗熙在股東會上指出，由於主要經濟體政策的不確定性，2025年將是艱難的一年，三星將進行「有意義的」併購，並取得明確的成就。韓宗熙補充，三星將利用自身的全球供應鏈和製造足跡靈活應對川普的關稅，同時尋找在美國投資的選擇。

三星股價在去年跌近3分之1，反觀對手SK海力士股價漲26％；近年來，三星在晶圓代工的市佔率逐漸被台積電（2330）蠶食；在智慧手機領域除了有美國強敵蘋果（Apple），中國的競爭對手也陸續崛起。

在股價跌至4年多來的低點後，三星電子在11月啟動了一項價值10兆韓元（約72億美元，新台幣2492.9億元）的股票回購計劃，從那之後，股價漲約7％。

三星是南韓最有價值的公司，市值約2350億美元（約新台幣7.76兆元），佔南韓主要交易所總值的16％。市場數據顯示，近40％的南韓投資人持有三星股票。

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