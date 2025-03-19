80歲以上聘外籍看護免巴氏量表 勞長洪申翰允7月底前上路

80歲以上聘外籍看護免巴氏量表遲未上路，勞長洪申翰估約有近10萬人可能提出申請。（記者李靚慧翻攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕立法院去年底三讀通過就業服務法第46條修正案，總統並於1月28日公告，但勞動部至今尚未發布實施，遭抨「行政怠惰」，對此，勞動部長洪申翰今日表示，經過往的數據推估，修法後53萬人取得聘僱移工資格，約有近10萬人可能提出申請，在立委的要求下，洪申翰允諾7月底前上路實施。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日邀請勞動部部長列席報告業務概況，並備質詢。立委陳菁徽關注就服法修法後，年滿80歲以上的長者，可免巴氏量表申請聘僱外籍看護工，但至今勞動部均未公告實施，遭外界質疑行政怠惰，詢問勞動部長洪申翰，究竟何時將公告實施。

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對此，洪申翰為勞動部員工喊冤，表示總統1月28日公告，但勞動部在1月17日已與衛福部進行跨部會研議，因目前很多重症家庭表示，移工已有「棄重擇輕」的挑選工作狀況，因此勞動部研擬的配套，主要昨重如何協助重症家庭、維護照顧權益，將訂定雙軌分流制度，讓重症家庭可以更簡單的申請。

其次，有了雙軌流程後，地方的長照中心、服務單位需要增加人力．勞動部需要找財源，並且招募人力及訓練，這需要數月的時間。

洪申翰強調，勞動部也需要與４個移工來源國聯繫，如何增加引進，因為也涉及來源國的訓練工作，再加上需要修訂法規，因此，希望「6個月內完成」相關的作業。

因洪申翰表示，做多就是6個月的時間，對此，陳菁徽表示，希望能在７月底前上路，洪申翰強調，勞動部絕對沒有杯葛及怠惰，這是因為如果配套沒有做好，將使得聘僱市場嚴重失序。

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