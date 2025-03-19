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女股神：大多數迷因幣最終將變得「一文不值」

2025/03/19 10:50

方舟投資（Ark Invest）創辦人、「女股神」伍德（Cathie Wood）。（路透）方舟投資（Ark Invest）創辦人、「女股神」伍德（Cathie Wood）。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕方舟投資（Ark Invest）創辦人、「女股神」伍德（Cathie Wood）警告，加密貨幣領域的大多數迷因幣（MemeCoin）最終可能會變得「一文不值（Worthless）」，要投資者謹慎投資。

綜合媒體報導，伍德週二（18日）在接受《彭博電視台》採訪時指出，區塊鏈技術與人工智慧的結合正在催生「數百萬」」的迷因幣，這些迷因幣價值通常不會太高，並認為當中大多數迷因幣最終將會變得「一文不值」。

伍德向想購買迷因幣的人喊話，要這些人要小心了，稱「沒有什麼比賠錢更能讓人學到教訓，他們將了解到證券交易委員會和監管機構並不對這些迷因幣負責」。

伍德還表示，迷因幣將成為「數位收藏品」，其中一些可能會「經受住時間的考驗」，像是美國總統川普（Donald Trump）推出的官方迷因幣「$TRUMP」可能就是其一。

採訪時，伍德還重申了她對更大、更成熟的加密資產的看漲觀點，稱比特幣、以太幣和Solana的使用正在「成倍增加」，並將在未來變得重要。

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