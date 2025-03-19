輝達GTC大會登場，廣運推三大AI解決方案。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕NVIDIA GTC大會正式登場！廣運（6125）宣布以 KMAI（從基礎到萬物）模型為基礎，正式推出三大AI解決方案，包括數位孿生（Digital Twin）、NVIDIA Metropolis 智慧影像監控、NVIDIA Jetson™— 自主移動機器人（AMR），推動企業加速運算，迎接智慧科技新時代。

廣運指出，透過 NVIDIA Omniverse™，廣運建構數位孿生（Digital Twin），在虛擬環境中模擬工廠運作，為企業提供精確的生產規劃與佈局優化，透過即時數據收集與建模，企業得以預測生產瓶頸、優化生產流程，有效提升營運效率，同時降低試錯成本，確保決策的準確性與可靠性。

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廣運提供半導體天車輸送系統（OHT）、機器人及設備的虛擬訓練，有效提升生產效能與作業安全，同時減少物理測試所需時間與成本，透過AI演算法分析，訓練結果將回饋至 數位孿生平台，進一步優化生產決策流程，確保智慧製造與物流系統的精準度與穩定性。

同時，廣運透過將虛擬模擬的最佳化結果無縫銜接至實體應用，打造高效智慧工廠與智慧物流系統，無論是提升生產力、降低營運成本，還是優化物流運籌，皆能提供客製化AI解決方案，助力企業邁向數位化、智能化與永續發展。

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