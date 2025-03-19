華碩：AI POD於GTC亮相 關鍵訂單入袋

〔記者卓怡君／台北報導〕 華碩今日於NVIDIA GTC大會（GPU Technology Conference） 大會推出搭載NVIDIA GB300 NVL72全新平台的ASUS AI POD，華碩更宣布已獲得關鍵訂單，創下產業重要里程碑。

身為AI創新的領航者，入列「鑽石級」贊助商的華碩也於大會中展示一系列搭載Blackwell和HGX的AI及GPU伺服器，包括企業適用的最新NVIDIA Blackwell Ultra GPU、NVIDIA B300 NVL16、NVIDIA DGX B200 NVL8和HGX H200系列伺服器，及支持NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition的MGX架構伺服器。同時為加速AI開發者與研究人員進行原型設計和AI推論，華碩也推出超小型桌面級AI超級電腦—ASUS Ascent GX10。

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華碩指出，致力於推動AI技術普及，透過整合NVIDIA AI Enterprise軟體平台與NVIDIA Omniverse平台，為企業客戶提供完整的AI基礎架構解決方案，同時推出個人適用的超級電腦，加速AI技術研發與產品上市進程。透過有效降低AI導入門檻，企業與個人得以加速數位轉型，在市場競爭中取得先機。

華碩表示，ASUS AI POD整合NVIDIA GB300 NVL72伺服器平台的強大效能，提供卓越的處理運算能力，助企業輕鬆應對AI領域的高強度挑戰。GB300 NVL72採用最新的NVIDIA Blackwell Ultra，憑藉最佳化運算、擴增記憶體及高效能網路連線，發揮突破性效能，引領AI走向新紀元。產品採用機架規模設計，配備72個NVIDIA Blackwell Ultra GPU和36個Grace CPU，顯著提升AI每秒浮點運算次數（FLOP），並提供最高每機架40 TB 的高速記憶體配置。ASUS AI POD更整合NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand和Spectrum-X Ethernet網路平台，搭載易於維護的SXM7與SOCAMM模組、採用100%液冷設計，並支援兆級參數LLM推論和訓練。此為AI基礎設施的重大突破，為客戶提供可靠且可擴展的解決方案，以滿足不斷增長的AI需求。

華碩已具備NVIDIA GB200 NVL72架構的資料中心建置經驗，為了降低資料訓練和推論延遲，華碩於GTC中進一步展示了ASUS RS501A-E12-RS12U。這款強大的SDS伺服器能有效強化NVIDIA GB200 NVL72的運算效能，並實現軟體定義儲存架構的最高計算效率。從硬體到雲端應用，華碩涵蓋架構設計、先進的冷卻解決方案、機架安裝、大規模驗證/部署和AI平台，以豐富全面的專業知識，賦予客戶實現打造卓越的AI基礎設施，更能加速上市時間。

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