焦點股》上品: 台積電擴廠加持 今年展望佳

上品表示首季即全年谷底、開盤股價大漲。（ 資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕雖然台積電（2330）股價一早表現疲軟，不過，特化族群表現仍優於大盤，其中，上品（4770）股價開低走高，截至9:44分為止，大漲26.5元、來到353.5元、漲幅超過8%，成交量超過1600張。

上品去年營收64.57億元，年增13.44％，稅後盈餘17.33億元、每股稅後盈餘（EPS）21.68元，董事會決議每股擬配發現金股息12元；上品董事長侯嘉生於日前法說會時表示，預期今年首季會是全年營收谷底，第二季將優於首季，且下半年將優於上半年，2026年又會優於今年。

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他指出，今年1-2月營收表現相對疲弱，主要反映去年下半年接單減少所致，導致稼動率降至七至八成，不過由於中國加大對於半導體相關產業投資，晶圓代工廠、記憶體廠、化學廠都有擴廠計畫，成為近期中國訂單的主要動能，預料將於下半年陸續出貨貢獻營收，目前在手訂單約40億元。

至於台積電前往美國設廠，上品則認為，擴大在美投資對上品來說絕對是加分，至於是否前往美國設廠目前仍在觀察中，但可預見的是，運輸化學品槽車設備需求絕對會成長，也將挹注上品營收獲利。

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