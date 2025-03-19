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Google史上最大收購！花1兆買以色列新創公司 雲端市場恐生變

2025/03/19 09:28

Google母公司Alphabet已同意以320億美元（約新台幣1兆55億元）全現金收購以色列網路安全新創公司Wiz，創下該公司史上最大規模併購交易。（法新社）Google母公司Alphabet已同意以320億美元（約新台幣1兆55億元）全現金收購以色列網路安全新創公司Wiz，創下該公司史上最大規模併購交易。（法新社）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕Google母公司Alphabet已同意以320億美元（約新台幣1兆55億元）全現金收購以色列網路安全新創公司Wiz，創下該公司史上最大規模併購交易。此交易預計於2026年完成，旨在強化Google在競爭激烈的雲端服務市場的地位。

綜合外媒報導，Wiz成立於2020年，由以色列情報部門8200部隊退伍軍人創立，總部位於紐約，並在以色列及倫敦設有辦公室。該公司專注於掃描亞馬遜網路服務（AWS）、微軟雲端（Azure）及甲骨文雲端（Oracle Cloud）等主要供應商的數據，以識別潛在安全風險。儘管成立僅四年，Wiz年收入已達7.5億美元（約新台幣247億元），分析師預測，在Google推動下，其收入有望突破10億美元。

值得注意的是，Google去年曾提出230億美元收購要約，但遭到Wiz拒絕。當時Wiz執行長拉帕波特（Assaf Rappaport）表示，儘管「受寵若驚」，但公司更希望專注於自身成長並考慮上市。然而，近期IPO市場疲軟，加上預期美國新政府可能採取更寬鬆的反壟斷監管態度，促使雙方重啟談判。

此次收購對Google具有多重戰略意義。首先，Google雲端市占率僅12%，遠低於微軟的21%及亞馬遜的約三分之一市占率。其次，隨著企業對雲端安全需求增加，Wiz的技術將大幅提升Google雲端安全能力，進一步吸引企業客戶。此外，此交易也有助Alphabet降低對搜尋廣告的依賴，並在價值1兆美元的網路安全市場中占據有利位置。

根據協議，Wiz將保留品牌並獨立運作，類似於微軟經營LinkedIn的模式，並將繼續與所有主要雲端平台合作。如交易未能完成，Alphabet須支付32億美元解約金。

Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）表示，此交易將「加速改進雲端安全及多雲端使用能力」。Wiz執行長拉帕波特則形容加入Google雲端「如同在背上綁上火箭」，將推動公司加速創新。

Wedbush分析師艾維斯（Dan Ives）認為，此交易是Google向競爭對手發出的「強烈信號」，顯示其正大舉投資網路安全領域。然而，消息公布後，Alphabet股價下跌約2%。

此前，Google最大規模的收購案為2012年以125億美元收購摩托羅拉移動，但兩年後出售部分資產。其他重要併購包括2022年以54億美元收購網安公司Mandiant，以及2006年以16.5億美元收購YouTube。

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