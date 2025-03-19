晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

不爽李嘉誠賣港口？中國外交部怒嗆：霸道霸凌侵害權益

2025/03/19 09:19

外媒稱北京已針對長和集團出售海外港口一事展開調查，對此中國外交部發言人毛寧18日並未正面回應。（路透資料照）外媒稱北京已針對長和集團出售海外港口一事展開調查，對此中國外交部發言人毛寧18日並未正面回應。（路透資料照）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕外媒17日報導稱，中國當局已開始調查香港「長和集團」（長江和記實業）出售海外港口的交易，顯示北京對於長和在美國施壓下剝離其巴拿馬業務大感不滿。中國外交部18日並未直接證實此事，僅稱「中國一貫堅決反對利用經濟脅迫、霸道欺凌侵犯損害他國正當權益的行為」。

綜合媒體報導，香港首富李嘉誠旗下長和集團出售海外港口一事再掀風波，《彭博》17日報導，中國多個政府部門接獲國家高層領導人指示，開始調查長和出售海外港口業務的交易，是否涉及潛在安全漏洞或反壟斷違規行為。

《法新社》18日詢問中國外交部發言人毛寧，能否證實中國有關部門正對長和集團進行調查，並提供更多細節，毛寧僅回應，「有關具體情況請向主管機關詢問」。

但毛寧也稱，「作為原則，我想強調，中方一貫堅決反對利用經濟脅迫、霸道欺凌侵犯損害他國正當權益的行為」。

長和集團3月初不敵川普政府施壓，宣布以228億美元（約新台幣7500億元）代價，向「貝萊德」（BlackRock）等美資財團悉數出售分散在23個國家、共43座港口的營運權益，包括巴拿馬2大關鍵港口的90%權益。

由於長和集團出售的港口均不在中國或香港境內，目前尚不清楚中國政府可以採取什麼手段來阻止此宗交易。《彭博》指出，北京對交易進行調查並不一定意味能夠採取任何行動。

然而，長和出售海外港口被認為可能破壞中國「一帶一路」計畫，同時打擊中國的海運和造船業。中國國務院港澳辦已公開抨擊該交易，「損國利器、助紂為虐」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財