不爽李嘉誠賣港口？中國外交部怒嗆：霸道霸凌侵害權益

外媒稱北京已針對長和集團出售海外港口一事展開調查，對此中國外交部發言人毛寧18日並未正面回應。（路透資料照）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕外媒17日報導稱，中國當局已開始調查香港「長和集團」（長江和記實業）出售海外港口的交易，顯示北京對於長和在美國施壓下剝離其巴拿馬業務大感不滿。中國外交部18日並未直接證實此事，僅稱「中國一貫堅決反對利用經濟脅迫、霸道欺凌侵犯損害他國正當權益的行為」。

綜合媒體報導，香港首富李嘉誠旗下長和集團出售海外港口一事再掀風波，《彭博》17日報導，中國多個政府部門接獲國家高層領導人指示，開始調查長和出售海外港口業務的交易，是否涉及潛在安全漏洞或反壟斷違規行為。

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《法新社》18日詢問中國外交部發言人毛寧，能否證實中國有關部門正對長和集團進行調查，並提供更多細節，毛寧僅回應，「有關具體情況請向主管機關詢問」。

但毛寧也稱，「作為原則，我想強調，中方一貫堅決反對利用經濟脅迫、霸道欺凌侵犯損害他國正當權益的行為」。

長和集團3月初不敵川普政府施壓，宣布以228億美元（約新台幣7500億元）代價，向「貝萊德」（BlackRock）等美資財團悉數出售分散在23個國家、共43座港口的營運權益，包括巴拿馬2大關鍵港口的90%權益。

由於長和集團出售的港口均不在中國或香港境內，目前尚不清楚中國政府可以採取什麼手段來阻止此宗交易。《彭博》指出，北京對交易進行調查並不一定意味能夠採取任何行動。

然而，長和出售海外港口被認為可能破壞中國「一帶一路」計畫，同時打擊中國的海運和造船業。中國國務院港澳辦已公開抨擊該交易，「損國利器、助紂為虐」。

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