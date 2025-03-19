特斯拉內部人急套現 ! 不只董事長甩賣5億美元股票 「密友」拋售引爆股價重創

馬斯克「干政」惹議，導致特斯拉銷量、股價同步下減。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕自從馬斯克（Elon Musk）干政後，特斯拉股票已經連續7週下跌，創造了上市15年來最長的連跌紀錄，今年以來股價已暴跌超過4成。據報導，特斯拉此波暴跌，除了市場投資人、專業投資機構持續降低手上持股，馬斯克的密友們也被爆出拋售套現。

據報導，在特斯拉最糟糕的時機，該公司內部幾位人士套現股票，包括董事長羅賓·德霍姆（Robyn Denholm）、拋售價值逾5億美元的股票，另一位是馬斯克密友默多克（James Murdoch）則行使部分特斯拉股票期權，加重特斯拉股價跌勢。

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德霍姆是馬斯克欽點的人馬，自2014年首次加入特斯拉董事會以來獲得的總薪酬（包括現金和股票）約為6.82億美元，這讓她成為美國上市公司中薪酬最高的董事長。

特斯拉投資者、格伯川崎財富管理公司的CEO羅斯·格伯公開批評了德爾姆，指責她忽視股東利益，同時利用自己的職位積累了大量個人財富。

至於默多克，是澳洲媒體大亨魯珀特·默多克（Rupert Murdoch）的兒子，自2017年7月以來一直擔任特斯拉董事會成員。據報導，默多克在上週一行使了特斯拉給予的報酬54776股的看漲期權，以1320萬美元現金將其變現，導致特斯拉股價創下自2020年9月以來的最大單日跌幅。

另外，拋售特斯拉股票的幾位非執行董事，包括馬斯克的弟弟金巴爾（Kimbal）及財務主管瓦伊巴夫·塔內賈（Vaibhav Taneja）。

特斯拉股價昨（18日）重挫5.34%、收225.31美元，較2024年12月美國大選後的歷史高點488美元暴跌53%。Evercore ISI技術分析師Rich Ross表示，目前特斯拉處於「極度超賣狀態」，技術線型上已跌破50日、100日和200日均線，顯示動能盡失，該公司市值已跌破1兆美元市值，在大幅縮水下，截至昨日為7060.02億美元。

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