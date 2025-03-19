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李嘉誠賣港口遭轟叛國！港媒解析中國氣到跳腳「背後祕密」

2025/03/19 13:53

香港首富李嘉誠旗下的「長江和記」實業，日前宣佈欲將香港以外的43座碼頭出售。（美聯社檔案照）香港首富李嘉誠旗下的「長江和記」實業，日前宣佈欲將香港以外的43座碼頭出售。（美聯社檔案照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕香港首富李嘉誠旗下的「長江和記」實業，日前宣佈欲將香港以外的43座碼頭出售，引發北京當局不滿，此舉更是在中港兩地掀起極大迴響。港澳辦及中聯辦兩度轉載《大公報》文章，內容批評長和「唯利是圖、見利忘義，漠視國家利益」、「背叛和出賣全體中國人」，港媒更以「李嘉誠228億美元出售巴拿馬港口背後的戰略背叛」為題，分析中國無法平息的憤怒。

李嘉誠的長江和記管理著全球10幾個重要碼頭，且對中國來說相當重要，每個都是中國的貿易命根子。

此次出售涉及了23個國家的43個港口，包括巴拿馬運河兩個至關重要的碼頭。據悉，這場交易價值高達約228億美元，網路上一片倒的罵李嘉誠「不愛國」、「不顧國家利益」。

對北京來說，這些資產不僅是商業資產，更是中國在全球海上貿易路線影響力的延伸，也因此，這些資產被轉移到與美國戰略利益密切相關貝萊德，對中國的全球海洋野心來說，是非常重大的挫折。

而這場交易過程及速度尤其受到關注。已退休的96歲李嘉誠親自「出山」處理，並在迅速在幾週內完成。文章點出，這種倉卒的決定，似乎證實北京最擔心的事情：即香港商界菁英，願意屈服於美國的壓力，從而犧牲中國利益。

中國官媒對於李嘉誠此筆交易的評價相當不好，就連中國網民也對此不認同，指責李嘉誠為了自己的利益出賣國家，更是認為他沒有「愛國意識」。

更讓北京方面惱火的是，雖然李嘉誠與其公司聲稱，此次交易只是作為「投資組合重新平衡」、「風險管理」的一種，但時機上卻太剛好正值川普敲響「奪回」巴拿馬運河的戰鼓之際，且交易太匆忙達成，讓文章評點，這是李嘉誠屈服於美國施壓的結果，而非深思熟慮做出的商業決定。

長江和記控管的港口，尤其是巴拿馬運河兩端的港口，不僅是全球貿易的命脈，更是國際政治角力的戰場，如今，這些資產被交給了與華盛頓的利益密切相關的公司貝萊德，這讓北京極為憤怒。

不過北京的憤怒不僅源自於這些戰略資產的損失，而是李嘉誠長期被認為是香港政治上較為精明的大亨之一，結果這筆交易向其他亞洲商界領袖發出了1個危險的信號：在面臨美國壓力的情況下，放棄中國利益是可以接受的。

此外，川普在國會演講中，大肆宣揚「奪回」巴拿馬運河，證實了北京最擔心的事情，根本不是關於生意，而是關於美國系統地拆除中國精心構建的海上影響網絡。

對北京來說，這筆交易的意義遠比單純的商業調整更為複雜。此舉被視為美國透過控制主要港口和航線，來「扼殺」中國海上貿易的更廣泛戰略的一部分。

對中國的全球海洋野心而言，現在的時機再糟糕不過；而對香港商界來說，這也標誌著1個時代的結束，中國給出的訊息很明顯，就是「選擇立場」，否則承擔後果。

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