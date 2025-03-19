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美商務部長示警 : 不能失去台灣晶片 否則將無法製造汽車

2025/03/19 14:20

台積電在車用半導體產業具關鍵地位。（法新社資料照）台積電在車用半導體產業具關鍵地位。（法新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，川普政府正在尋求企業和外國政府的幫助，以防止中國獲得美國晶片。他認為，中國AI新創公司DeepSeek不當使用了美國晶片，並警告「美國若失去台灣晶片將無法製造汽車」。

《路透》報導，盧特尼克在美國工業和安全局一場會議上稱，有人透過移轉美國的晶片至中國來賺錢，獲利金額大小不等，但這樣的模式是摧毀美國。他指出，川普政府打算嘗試將出口管制納入貿易協議，讓各國各自決定，是與美國、西方的自由生活方式保持一致，還是為了多賺一點錢、或可購買稍微便宜的商品因而出賣靈魂。

此外，盧特尼克指稱，川普努力提高美國鋁、鋼鐵、半導體晶片和其他商品的生產。同時他警告，若美國失去台灣，無法再獲得台灣晶片，就無法製造汽車。

分析師指出，就晶片終端市場價值或影響力而言，台積電在車用半導體產業的影響力不亞於英飛凌、恩智浦兩大廠，具備關鍵地位。

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