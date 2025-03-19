撐不住關稅了？Costco傳施壓中國供應商要求降價

自 2019 年以來，Costco 已在中國開設了7家分店。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）傳出為了因應關稅壓力，正要求中國供應商降價，但此舉也加劇了Costco面臨中國審查的風險。

根據英國《金融時報》（FT）報導，2家中國供應商透露，好市多已要求他們降低價格。他們和其他出口商也表示，之前沃爾瑪（Walmart）及其他美國主要零售商也提出類似要求。

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美國總統川普（Donald Trump）政府於 2024 年 2 月對中國商品加徵 10% 的額外關稅，並在本月將稅率進一步提高至 20%。這對美國企業帶來壓力，促使它們尋求減少對利潤的影響。

中國商務部上週已找來沃爾瑪，討論有關該公司要求供應商降價的媒體報導，沃爾瑪不僅高度依賴中國進口，還在中國擴展其熱門的山姆會員店（Sam’s Club）模式，在 100 多個城市設有據點。

自 2019 年以來，Costco 已在中國開設了7家分店。考慮到沃爾瑪的情況，1位供應商表示：「他們（Costco ）會非常謹慎。」

Costco對此拒絕置評。

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