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中信金傳有意併購 群益金鼎忙否認

-0001/11/30 00:00

業界傳出，中信金（2891）有意併購群益金鼎，以擴大金融版圖。（資料照，中信金提供）業界傳出，中信金（2891）有意併購群益金鼎，以擴大金融版圖。（資料照，中信金提供）

〔財經頻道／綜合報導〕近日業界傳出，中信金（2891）有意併購證券公司，藉此擴大金融版圖，其中又以群益金鼎集團與統一證券最有可能，傳聞中信金已準備對群益金鼎集團出價，法人預估金額可能上看千億元。但群益方面說沒耳過這件事。

中信金近年來不斷評估各種併購可能性，今年來更與群益金鼎集團頻繁接觸，商討併購可能性。傳出中信金將吃下群益金鼎集團的證券、投顧、期貨、投信等四大單位，交易將採富邦金併購日盛金模式，以市值計算溢價至少15%起跳，金額上看千億元，將超過富邦金當初併日盛金的500億元。

不過，針對相關傳聞，群益金鼎證券表示，目前公司並無與任何其他公司進行合併的計劃。

根據臺灣證券交易所2024年度資料，證券商及自營商成交金額與佔比，前三大分別為元大、凱基、富邦。中信證成交金額2.07兆元，佔比僅1.038％，群益金鼎證券為6.74兆元，占比3.38％，若雙方成功合併，可將市佔推上4.418％，直接跳升至市場第5大，對於中信金推動證券相關事業影響力的助力很大。

早在2013年時市場就傳出過中信金有意併統一證券，且十多年來一直有在談，但消息未獲證實，近期又傳出群益金鼎集團也在評估之列。金融圈高層人士指出，中信金真正的目標是群益金鼎集團與統一證券，主要是為了擴大集團版圖，其次是扳回過去併購接連失利的顏面。

中信金過去一段時間併購接連失利，包括新光金、京城銀行等，中信銀董事長陳佳文之前也曾坦言，過去的確曾參與競標花旗銀台灣個金業務出售，但因出價太低，沒有得標；最近一次出手是對保德信投信出價，有五家金融機構參與，僅剩中信金與玉山金進入最後階段，但最終仍由玉山金搶親成功。

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