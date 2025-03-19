AI超級盃！黃仁勳：已為AI轉型做好準備

輝達執行長黃仁勳。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳週二（18日）表示，公司已準備好引領人工智慧（AI）產業的改革，企業正從訓練AI模型轉為從模型中取得詳細的答案。

綜合外媒報導，輝達的年度軟體開發者大會GTC大會週二在加州聖荷西正式登場，黃仁勳在會中發表多款新晶片，包括將於今年下半年上市的下一代GPU（圖型處理器）晶片Blackwell Ultra，這款晶片的記憶體比前一代旗艦晶片更大，意味著他可以支援更大的AI模型。

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黃仁勳將這場活動形容為AI的超級盃，唯一不同的是，在AI超級盃的所有人都是贏家。黃仁勳認為，在這一波新工業革命中，AI將拓展到更多經濟領域。隨著AI市場從藉由大量數據使AI模型變得更加智慧的「訓練」，轉變為利用「推論」讓模型為用戶提供答案，輝達的晶片正在面臨技術革新的壓力。

黃仁勳表示，AI只花了10年就取得出乎意料的進展，過去5年產業聚焦生成式AI，教AI如何把文字轉成圖像和影音等。現在，代理型AI（Agentic AI）能理解問題、進行推理，並採取行動。黃仁勳指出，「幾乎全世界都錯了」，代理AI和推論所需要的運算量，很容易就比去年所預計所需的運算量多出100倍。

輝達的成功很大程度上源於這家公司過去十年來致力於開發軟體工具，成功吸引了AI研究人員和開發人員，不過，輝達的資料中心晶片，佔了去年1305億美元（約新台幣4.31兆元）銷售額的一大部份。隨著輝達的晶片推動ChatGPT、Claude等先進AI系統的崛起，也帶動輝達股價在過去3年內翻了4倍多。

黃仁勳表示，輝達的晶片有2個主要目的，幫助AI系統有智慧的回應大量用戶，並盡快給出答案，黃仁勳認為，「只有輝達的晶片才能同時做到這兩點」，如果回答問題花的時間太長，客戶就不會再回來了，這就像網路搜尋一樣。

會中黃仁勳也透露了名為Vera Rubin的新晶片系統細節，這款速度更快的晶片未來將取代Blackwell，預計2026下半年上市。而繼Rubin晶片之後，下一款Feynman晶片則將在2028年問世。

由於設計缺陷引發的製造問題，Blackwell晶片的上市速度比預期還要慢，因此新晶片發表的同時，Blackwell才正上市。整個AI產業去年都面臨著延宕的問題，將之前不斷成長的數據輸入到裝有輝達晶片資料中心的趨勢已開始出現收益遞減的情況。

儘管黃仁勳在GTC大會為輝達在AI晶片方面的領先地位進行了辯護，相關演說仍無法讓投資人放心，週二輝達股價收跌3.4％，費城半導體指數跌1.6％。

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