川普的影子？馬斯克惹禍上身 特斯拉慘吞「2大苦果」

馬斯克熱衷政治，特斯拉慘遭抵制、銷量下滑。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉（Tesla）股價過去12個月上漲36%，但今年開年以來節節下挫，係因全球銷售量下滑，加上馬斯克（Elon Musk）「熱衷」玩政治，政治活動與發言愈來愈多且引發爭議，媒體甚至嘲諷他已成為「影子總統」，《CNBC》直指，特斯拉價值受到嚴重影響。

《CNBC》報導，特斯拉股票仍是馬斯克帳面財富的主要來源，當初收購社群平台推特（Twitter，現改稱X）款項來源正是出售特斯拉股票的獲利。但因為特斯拉股價下跌，使馬斯克身家跟著縮水，但數據顯示，他仍是全球首富。

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雖然馬斯克因鉅富獲得空前影響力，但同時也導致世人對他評價兩極，財富縮水可能削弱他的影響力。他在川普政府「政府效率部」（DOGE）下達的各種裁員行動與辛辣發言，令大眾對於馬斯克反感情緒漸增，全美多地與英國均有針對特斯拉與馬斯克的抗議活動，特斯拉車主也成洩憤對象。

國際金融服務供應商貝雅（Baird）分析師卡洛（Ben Kallo）表示：「車主的愛車面臨蓄意刮損或燒毀的風險時，即使支持馬斯克或對馬斯克沒有特別觀感的人也可能考慮不買特斯拉。」

摩根大通（JPMorgan）日前在發給客戶的報告下修特斯拉交車前景，更直指特斯拉品牌受損嚴重：「汽車品牌價值在這麼短的時間內損失如此之大，我們想不出汽車業史上還有什麼類似狀況。」

此外特斯拉在歐洲市場，還面臨來自中國汽車製造商比亞迪的激烈競爭。

《彭博》日前引述官方數據報導，特斯拉今年2月出貨量僅3萬688輛，比去年同期減少49%，且是新冠疫情期間、2022年7月賣出2萬8217輛以來的最低月銷。

除此之外，特斯拉還面臨來自中國汽車製造商的激烈競爭。《路透》日前報導，特斯拉計畫在中國推出生產成本降低至少20%的Model Y，以保住市場份額。

中國乘用車協會祕書長崔東樹示警，馬斯克高調的政治活動帶來負面影響：「成功商人應百分百擁抱市場，善待每個人，人人也會以善意回應。但從投票結果來看，一半的選民對你友善，另一半則否。」崔東樹說，這是馬斯克拿到個人光環之後無可避免的風險。

根據標普數據顯示，特斯拉1月在美國銷量下降約11%，再美國所有品牌的電動車銷量都往上升的情況下，特斯拉的銷售下滑是非常奇特的現象。

特斯拉產品同樣令分析師與投資人憂心。電動車部落格Electrek特斯拉分析師蘭伯特（Fred Lambert）最近撰文指出，馬斯克輕忽其他業務，目前特斯拉核心業務仍是銷售汽車與電池，但汽車業務進展不順，在馬斯克領導之下也沒有明確的改善方針。

蘭伯特還說，馬斯克決定放棄特斯拉價格較便宜的2.5萬美元（約新台幣82萬元）車型，全力投入Cyber​​truck，但Cyber​​truck銷量尚無衝高跡象。

特斯拉也擔心成為川普關稅戰的砲灰，日前致函美國貿易代表。加拿大卑詩省已宣布終止補貼特斯拉。

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