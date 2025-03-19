美股賣壓再現！輝達挫逾3％ 台積電ADR跌1.38％

週二美股多收黑。（法新社資料照）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕投資人在美國聯準會（Fed）公布貨幣政策決定前保持謹慎，同時也評估川普關稅政策的影響，及烏俄發展局勢，美國股市週二下跌，結束連續前兩個交易日的上漲，道瓊工業指數下跌260點、0.62%，標普500及那斯達克指數分別下挫1.07%、1.71%，費城半導體指數跌1.61%，台積電ADR下跌1.38%，收在173.13美元。

綜合外媒報導，聯準會將於週三發布最新政策聲明，市場普遍預期將維持利率不變，同時也將發布最新的經濟預測摘要。

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白宮表示，俄羅斯總統普廷和美國總統川普，已同意對烏克蘭能源和基礎設施目標實施為期30天的有限停火，同時旨在推進和平計畫的談判將立即開始。

輝達執行長黃仁勳在年度GTC大會上宣布，下半年推出AI晶片Blackwell Ultra，以及下一代AI加速器Rubin晶片，預計將於2026年出貨，不過輝達週二股價下跌3.43%。

特斯拉先前被券商RBC將該其目標價從320美元下調至120美元，理由是對其完全自動駕駛定價和機器人計程車市場的預期降低，該公司股價下跌5.34%，特斯拉股價今年迄今下跌近45%。

道瓊工業指數下跌260.32點或0.62%，收41581.31點。

標準普爾指數下跌60.46點或1.07%，收5614.66點。

那斯達克指數下跌304.55點或1.71%，收17504.12點。

費城半導體指數下跌74.94點或1.61%，收4589.03點。

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