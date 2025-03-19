台銀等10家銀行與愛之味完成25億元聯貸案簽約。

（台銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕愛之味股份有限公司（下稱「愛之味」）聯貸案，於3月18日完成簽約。由台灣銀行統籌主辦並擔任管理銀行，原預計募集新台幣21.6億元，在10家金融同業踴躍參與下，超額認購194%，承諾金額達新台幣41.88億元，最終以新台幣25億元結案。

簽約儀式由台銀董事長凌忠嫄與愛之味董事長陳冠翰共同主持。該聯貸案資金用途為償還既有金融負債暨充實營運週轉金。

請繼續往下閱讀...

愛之味為台灣食品市場領導廠商，生產傳統美食、罐頭甜點、健康飲品等多元化產品，其中功能茶、甜罐點心、植物奶、中式即飲茶、素食罐頭等產品市占率均為第一，穩居市場領導地位。

近年，該公司於健康飲料與植物基燕麥奶類推出多樣新品，市場反應熱烈推升整體營運，2024年合併營收51.15億元，連續10年成長，歸屬於母公司業主淨利2.86億元，年增43%，創近25年新高。

愛之味今年度的營運戰略方針將強化品牌、團隊、產業三大競爭地位；增值通路、市佔、營收、獲利、智財、責任六大績效全域；並提升研發、產製、品保、營銷、行政五大管理職能，以進一步推升營運績效。

展望未來，愛之味的長期營運策略則為追求健康促進、堅持創新為王、持續品牌投資，以達邁向國際市場的遠程目標。

台銀銀行於國內聯貸市場居領導地位，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）聯貸統計，2024年台銀於台灣聯貸市場擔任統籌主辦行（Mandated Arranger）及額度分銷行（Bookrunner）排名蟬聯雙料冠軍，且已連續6年獲此殊榮，專業表現及金融影響力備受各界肯定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法