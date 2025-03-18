在美國開設公司最便宜的10州 「蜂巢州」奪魁

根據SimplifyLLC的調查，2025年美國創辦新企業最便宜的州是猶他州。（示意圖，取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕如果要在美國創立新公司，哪一個州最便宜。根據線上企業顧問公司調查，前十名排行中，沒有一個州位於美國海岸地區，2025年創辦新企業最便宜的州是猶他州。

SimplifyLLC最近的排名顯示，如果你目前居住在美國海岸任一處，那麼這可能意味著要去更遠的內陸地區。

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根據SimplifyLLC的調查，2025年美國創辦新企業最便宜的州是猶他州，該機構根據企業承受能力對各州進行排名。它考慮的因素包括基本商業成本，例如企業所得稅率和企業申請費，以及工人的成本和可用性、商業租金和水電費的平均成本，以及每個州商業環境的整體健康狀況。

SimplifyLLC引述美國勞工統計局的數據稱，號稱「蜂巢州」的猶他州擁有全美最低的企業稅率，最高稅率為4.65%，同時公用事業成本也較低，平均年薪也屬於最低水平之一，略低於 64000美元。

排名接下來的九個州要位於西部、中西部，沒有一個位於海岸區。以下依序排名是創業成本最低的10個州：

猶他州（1）、南達科他州（2）、科羅拉多州（3）、懷俄明州（4）、蒙大拿州（5）、愛達荷州（6）、內布拉斯加州（7）、堪薩斯州（8）、內華達州（9）、北達科他州（10）。

SimplifyLLC使用美國人口普查局、勞工統計局、美聯準會、全國房地產經紀人協會、小型企業管理局和稅務基金會的數據計算排名，從八個類別對美國50個州進行評級，分別指標為企業所得稅稅率、商業備案費、平均年收入、勞動參與率、至少擁有學士學位的成年人百分比、平均每月商業電費、商業地產平均租金（以平方英尺計算），以及人均小型企業貸款金額。

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