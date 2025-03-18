晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

在美國開設公司最便宜的10州 「蜂巢州」奪魁

2025/03/18 22:05

根據SimplifyLLC的調查，2025年美國創辦新企業最便宜的州是猶他州。（示意圖，取自網路）根據SimplifyLLC的調查，2025年美國創辦新企業最便宜的州是猶他州。（示意圖，取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕如果要在美國創立新公司，哪一個州最便宜。根據線上企業顧問公司調查，前十名排行中，沒有一個州位於美國海岸地區，2025年創辦新企業最便宜的州是猶他州。

SimplifyLLC最近的排名顯示，如果你目前居住在美國海岸任一處，那麼這可能意味著要去更遠的內陸地區。

根據SimplifyLLC的調查，2025年美國創辦新企業最便宜的州是猶他州，該機構根據企業承受能力對各州進行排名。它考慮的因素包括基本商業成本，例如企業所得稅率和企業申請費，以及工人的成本和可用性、商業租金和水電費的平均成本，以及每個州商業環境的整體健康狀況。

SimplifyLLC引述美國勞工統計局的數據稱，號稱「蜂巢州」的猶他州擁有全美最低的企業稅率，最高稅率為4.65%，同時公用事業成本也較低，平均年薪也屬於最低水平之一，略低於 64000美元。

排名接下來的九個州要位於西部、中西部，沒有一個位於海岸區。以下依序排名是創業成本最低的10個州：

猶他州（1）、南達科他州（2）、科羅拉多州（3）、懷俄明州（4）、蒙大拿州（5）、愛達荷州（6）、內布拉斯加州（7）、堪薩斯州（8）、內華達州（9）、北達科他州（10）。

SimplifyLLC使用美國人口普查局、勞工統計局、美聯準會、全國房地產經紀人協會、小型企業管理局和稅務基金會的數據計算排名，從八個類別對美國50個州進行評級，分別指標為企業所得稅稅率、商業備案費、平均年收入、勞動參與率、至少擁有學士學位的成年人百分比、平均每月商業電費、商業地產平均租金（以平方英尺計算），以及人均小型企業貸款金額。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財