彰銀資產規模突破3兆，股利配發率將優於去年。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕彰銀（2801）今日召開法人說明會，針對投資人關切的股利政策，彰銀副總鄧秀娟表示，彰銀過去3年股利分配率皆在7成以上，今年股利發放可以樂觀看待，預期整體分配率將高於去年。實際配發金額將待董事會拍板通過。

對於今年房市展望，彰銀認為，央行推出新一波信用管制措施後，民眾購屋態度轉趨保守觀望，預期今年房市交易量將會下降，房價進入震盪整理階段，購屋議價空間會比較大；面對市場變化，彰銀會持續聚焦無自用住宅貸款，配合政策性房貸業務以及都更危老放款，一般土建融放款新案則會審慎承作，以控管不動產放款的集中度。

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彰銀2024年整體營運績效在各業務均衡發展下持續穩健成長，資產規模突破新台幣三兆，淨值亦突破二仟億元，累計合併稅後盈餘達149.45億元，年成長15.12%。每股稅後盈餘（EPS）1.33元，資產報酬率（ROA）0.49%、股東權益報酬率（ROE）7.68%，不僅連續五年成長，更是最佳表現，逾期放款比率（NPL）維持0.16%，備抵呆帳覆蓋率大幅提升至797.47%，資產品質持續優化。

鄧秀娟指出，彰銀核心業務受惠於台灣出口暢旺與金融市場交易活絡，推升整體營運動能。

授信業務方面，2024年整體授信餘額增長10.63%，其中，房貸業務與中小企業放款分別較去年成長12.33%與12.03%。

存款業務方面，整體存款較去年成長9.9%，其中台幣與外幣存款分別增加11.74%與4.84%，彰銀將持續拓展多元存款來源，致力成為企業資金調度的核心夥伴。

海外業務表現亦展現成長潛力，對亞洲其他國家地區放款較去年同期成長21.69%，整體海外獲利逐步回升，持續以新東向及新南向策略為拓展主軸，進一步提升國際市場競爭力。

展望2025年，彰銀認為，全球經濟有望呈現溫和增長，惟仍須關注美國貿易政策變數、地緣政治衝突及中國經濟恢復程度等風險。國內經濟則在AI商機帶動下，加上就業市場穩定與內需強勁，預期整體景氣仍可維持「內外溫熱」態勢。

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