台達電揮軍智慧城市展 聚焦智匯綠能解決方案

台達樓宇自動化事業群副總經理江文興（中）、台達智慧園區解決方案事業部處長蘇文杰（左）、台達智慧園區解決方案事業部經理李同捷（右）出席台北智慧城市展。（台達電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）今日揮軍台北智慧城市展，以「智匯園區，綠能加值」為題展出系列解決方案，台達樓宇自動化事業群副總經理江文興表示，集團近年來在淨零建築與零碳工廠領域皆有不錯的成果，為因應更廣泛的節能與智慧化需求，持續進一步將經驗與技術逐步擴展到規模較大的產業園區與城市建設當中。

台達電此次登展聚焦旗下具備高度整合優勢的「智慧園區管理平台（iCMS）」，作用範圍涵蓋能源管理、安防監控、智慧路燈、樓宇控制等應用，解決多系統、多平台的管理痛點，此方案已實際應用於台中港，成功減少9成夜間巡檢人力。此外，台達電也首次釋出智慧充電停車柱，整合直流充電樁健康度管理軟體、收費機制、智慧安防雲平台。

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江文興指出，目前旗下智慧園區管理平台已成功應用於台中港、高雄港及多個半導體產業園區，以大數據為基礎，實現各園區子系統的協同運作；此外，也積極擴大生態系夥伴合作，陸續在台南、桃園等地提供整合維運管理的電動車充電基礎設施，以智慧園區管理平台協助建立綠能友善城市，打造數位、綠色、安全、智能的園區與城市環境。

同時，台達電也在展會中聚焦樓宇管理解決方案，透過「智慧營運維護平台（iBMS）」整合空調、照明、安防和能源管理等系統，優化建築物運行維護流程，降低管理成本和能耗。而在智慧燈桿及城市照明服務領域，台達電的智慧路燈已推廣至印尼雅加達等地；可整合多樣功能的智慧燈桿也已在淡水、八里、鶯歌等示範點設置，推動永續智慧城市發展。

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