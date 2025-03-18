房市買氣觀望、建商卻搶推案 土銀：房價出現讓利空間

房市買氣觀望、建商卻搶推案，土銀表示房價出現讓利空間。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行去年第7波信用管制措施出爐後，房市交易量縮，面對逐漸冷卻的市況，建商還是瘋狂推案，今年329檔期推案高達三千多億元，高於以往，土地銀行董事長何英明表示，建商有不得不推案的壓力，在市場拉鋸下，建商讓利空間也慢慢浮現，初估應該有5％，看建商當初取得的資金成本，最多不會超過10％。

何英明指出，「（建商）不推真的不行，因為市場預期央行管制措施還要持續一到兩年，這段期間建商只能邊建邊賣。」央行信用管制對於建商購地貸款要求18個月內要動工，否則就要還回貸款，或被提高利率。

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何英明說，目前買方偏向觀望，房市交易量一直在減少，建商從去年到現在也堅持了3、4個月，慢慢會有一些適度的讓利，不過讓利幅度也不會太大，要看他當初土地取得成本高低。

基本上早期、至少是5年前取得土地的建商才比較有機會讓利，否則近幾年營建成本高，讓利空間就會比較小。市中心、蛋黃區，讓利空間更有限，因為量也少。

另外，因應央行要求銀行自主管理不動產貸款總量，土銀表示今年土建融放款將會衰退，新承作房貸則會增加1000多億元，主要是仍有大批新青安房貸戶仍待撥款。根據土銀初估，目前待撥款房貸約有1600億元，預計要消化到八月。

為配合政府政策，土銀資金壓力大增，何英明透露已向郵局調度上千億元存款因應，並發債籌資，同時努力吸收低成本存款，擴大可承作房貸的空間。

新青安推出後，因建商話術，一度造成房市搶購熱潮，也有人擔心5年寬限期結束後，房市可能出現泡沫？

何英明表示，其實新青安有超過5成2的申貸者並沒有使用寬限期，即使有用到寬限期，用滿5年的比重不到2成，這一點他倒不擔心。

為杜絕新青安濫用亂象，政府啟動跨部會清查，土銀也查出有1304戶疑似為非自住，目前已收回175戶政府及銀行補貼息，其餘積極與借款人協商處理中。

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