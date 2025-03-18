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因應央行總量管制！華銀不動產放款集中度從42％降至39.4％

2025/03/18 21:08

因應央行總量管制！華銀不動產放款集中度要從42%下降至39.4%。（華銀提供）因應央行總量管制！華銀不動產放款集中度要從42%下降至39.4%。（華銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕因應中央銀行去年祭出總量管制，華南金總（2880）經理李耀卿表示，為配合政策，今年對不動產放款將採取更為保守的態度，並以降低集中度為核心目標，華銀目前不動產貸款集中度約42%，預計年底降至39.4％。為實現此目標，

總經理黃俊智表示，華銀自去年10月起就已停止成做新的土建融案，目前僅就之前核准尚未撥貸部分進行排撥。

黃俊智進一步解釋，集中度的計算方式為分子代表不動產放款，分母為整體放款量。為達到降低集中度的目標，整體授信分母要維持一定穩定的量，分子也就是不動產貸款要盡量縮小，由於土建融已核未貸金額龐大，華銀盡量爭取客戶有序貸放。

黃俊智說，一般房貸的排播情況在去年底就已經大為紓緩，且配合政府政策，首購族、合格新青安會優先處理。現在最大壓力還是來自於土建融之後整批分戶轉房貸部分，初估有上千億元，為避免不動產授信過於集中，華銀目前僅釋出一半額度給各方行去承作，其餘要視狀況與總行商量才能放行，基本上每月新承作房貸量不會超過房貸攤還金額。

對於今年房市前景，黃俊智認為政府相關打炒房措施主要目的是希望房市冷卻，從去年8月以來到現在來看，房市交易量少很多，不過房價部分，除了台南還在漲，幾乎持平偏多，房價沒有太大福鬆動，顯示市場還算健康，以銀行立場，也不希望房價大幅鬆動，若大幅鬆動，恐引發連鎖效應，不是各方樂見。

在房市轉冷情況下，黃俊智觀察到賣方有些讓利空間，不過沒有看到大幅砍價情況，頂多就是建商多送一些裝潢或家電，建商購地轉趨保守、推案也比較量力而為。

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