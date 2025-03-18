玉山金以27.6億收購保德信投信逾9成股權

玉山金控董事會今通過一項長期股權投資案，玉山將取得美國保德信金融集團所持有保德信投信全部91.2%的股權，投資金額約為新臺幣27.62億元。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕玉山金控董事會今通過一項長期股權投資案，玉山將取得美國保德信金融集團所持有保德信投信全部91.2%的股權，投資金額約為新臺幣27.62億元。此項投資案尚需經主管機關審議核可並成就相關股權交割慣例條件後方可生效。

保德信投信成立於1992年，2000年加入美國保德信金融集團旗下的全球資產管理業務─保德信全球投資管理（PGIM）。截至2024年底，保德信投信管理資產總值（AUM）約新臺幣1608億元，經營基金發行、境外基金總代理及全委代操等業務，發行國內基金30檔、AUM754億元，全委代操25件、AUM853億元，規模與績效俱佳。

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玉山承諾保障保德信投信員工工作權，並將持續發展各項投信業務，共同邁向玉山的願景。

玉山金控董事長黃男州表示，因應臺灣金融市場進入金控2.0，玉山除了有機成長策略外，也透過策略聯盟或審慎併購來強化玉山競爭地位。

他指出，玉山與保德信投信擁有共同的理念與願景，都是以顧客為核心、滿足顧客需求、提供顧客優質且多元金融商品及服務。本次長期股權投資將讓玉山金融版圖更為完整，深化在臺灣資產管理業務的發展，並響應政府發展亞洲資產管理中心的政策。

玉山金表示，透過本長期股權投資案將有助於玉山在證券市場研究、商品設計及專業服務的提升，擴大業務銷售與服務動能，增強顧客滿意與體驗。未來玉山將善用銀行、證券與資產管理等資源，積極發展各項境內外基金、主被動式ETF以及私募股權基金等商品，提升在金融市場的競爭力，促進資產管理規模的持續成長，發揮金控、銀行、創投、證券、投信及投顧產業價值與綜效。

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