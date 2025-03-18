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漢翔胡開宏：今年營運較去年成長 明年拚轉型

2025/03/18 20:11

漢翔董事長胡開宏。（記者王憶紅攝）漢翔董事長胡開宏。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕漢翔董事長胡開宏表示，今年在18架國機國造勇鷹號交機，以及去年遞延的7架，再加上風光儲電力島等的科技服務業務帶動，今年營運較去年好，而明年在國機國造業務告一段落下，將全力拚轉型。

胡開宏說，明年勇鷹號交付3架後，總計66架勇鷹高教機全數交付後，後續若沒有銜接國機國造的業務，例如初教機等，就將要進行轉型計畫，目前擬定的計畫包括發展科技服務業的電力島業務，在美設廠的接單業務，以及代理代銷、其他新業務。

漢翔目前旗下有3大業務，包括高教機為主的軍用業務、民用業務、科服能源業務；其中，軍用業務占比近60%，而民營業務面，因受到川普2.0關稅政策影響，加拿大在受到影響下，加拿大客戶訂單暫緩。

漢翔今（18）日正式啟用「2MW風光儲電力島示範案場」，而自用電力島今年5月就會在漢翔正式動工，在已與馬來西亞縱橫集團接觸下，預計下半年就會輸出到東南亞市場。胡開宏說，已與馬來西亞當地機電整合服務商縱橫集團接洽，未來除合作開發「電力島」產品，而漢翔的航太產品也可透過縱橫集團的平台推銷。

漢翔由美國子公司斥資約3.3億元，在亞利桑那州設廠，預計2027年開始生產，胡開宏說，除民用飛機零組件訂單，也會爭取毛利更高的美國製造的當地軍工訂單，在當地可以成為航太供應鏈的新選擇，協助產業不斷鏈。

至於廠房是否會購買國內精密機具，胡開宏說，國內的機具只要符合漢翔要求的精度、成本又低，當然以國產為優先，「畢竟漢翔是國家扶植的產業，幫國家建立戰力是基本責任」。

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